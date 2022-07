Bradley Cooper se iubește cu fosta asistentă a lui Hillary Clinton. Ce au declarat apropiații cuplului despre cei doi

Actorul Bradley Cooper, în vârstă de 47 de ani, are o nouă iubită. Este vorba despre Huma Abedin, fosta asistentă a lui Hillary Clinton. Bruneta musulmană este fosta soție a congresmanului democrat Anthony Weiner. Presa străină scrie cei doi se întâlnesc de câteva luni și au participat și la Gala MET. S-au despărțit atunci doar pe covorul roșu, pentru a nu trezi suspiciuni.

Starul hollyowoodian Bradley Cooper și fosta consilieră a lui Hillary Clinton, în vârstă de 46 de ani, formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul internațional.

„Anna (Wintour) a fost cu siguranță un cupidon. Ea este cea mai bună prietenă cu Bradley și o iubește pe Huma”, a declarat pentru Page Six o sursă apropiată editorului Vogue.

Cei doi protagoniști nu au confirmat, dar nici nu au informat vestea, însă un apropiat de la Hollywood a recunoscut că Bradley Cooper și Huma Abedin „se întâlnesc de câteva luni”, după ce actorul s-a despărțit de actrița Dianna Argon.

Weiner, fostul congresman democrat din New York și fostul soț al Humei, a fost condamnat în 2017 la 21 de luni de închisoare pentru acuzația de sex cu un minor.

„Mi s-a frânt inima, mi-a fost târâtă, călcată pe picioare, umilită. Am trăit cu rușine, cu rușine, atât de mult timp”, a spus Abedin pentru The Cut. „Privind retrospectiv, am fost într-o traumă extremă.”