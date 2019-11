Adevărul despre relația dintre Bradley Cooper și Lady Gaga. Arista a făcut mărturisiri neașteptate

Mulți au vrut să-i vadă împreună pentru totdeauna, după ce au vizionat filmul Like a Star, mai ales când au simțit și chimia pe care au transmis-o. Solista a venit cu primele declarații despre ce s-a ntâmplat, de fapt, între ea și Bradley Cooper.

Pelicula Like a Star a creat o mare forfotă în întreaga lume. Puțini sunt cei care nu au văzut filmul, cel puțin din curiozitate. După piesa principală din coloana sonoră, emoția dintre actorii principali a surprins pe toată lumea. Majoritatea știau din serialul American Horror Story faptul că Gaga se poate lăuda ca fiind și o actriță bună, pe lângă calitățile vocale pe care le cunoaște deja o lume întreagă.

Rolul din Like a Star a schimbat percepția tuturor despre talentul actoricesc pe care-l deține solista. Talent cu carul, emoție, profesionalism…dar să fi fost oare și ceva iubire adevărată între actori? Din păcate pentru cei care s-au îndrăgostit de cuplul format din Bradley Cooper, nimic nu a fost adevărat între cele două vedete. Ca doi profesioniști adevărați, pentru a menține firul poveștii, au continuat și după finele cadrelor să pară doi îndrăgostiți.

„Ca să fiu sinceră, cred că presa e cam prostuță. Vreau să spun că am inventat o poveste de dragoste. Eu, ca performer și ca actriță, bineînțeles că am vrut ca lumea să creadă că eram îndrăgostiți unul de altul. Și am vrut ca oamenii să simtă această dragoste la Oscaruri. Am vrut ca sentimentul ăsta să treacă prin obiectivul camerei și să fie văzut de fiecare la televizor. Am muncit mult pentru asta, am muncit zile întregi. Am pus în scenă totul – am orchestrat un spectacol. Când am vorbit între noi despre asta, chiar spuneam: Ei bine, cred că am făcut o treabă bună”

Lady Gaga