Boala pe care o are Lucian Viziru, după ce a fost suspectat de infarct. S-a aflat acum

Lucian Viziru a avut probleme de sănătate și a fost internat în spital la finalul lunii decembrie, fiind suspect de infarct. Medicii i-au făcut mai multe analize amănunțite și l-au anunțat ce diagnostic i-au pus. Actorul și-a îngrijorat fanii când a anunțat pe canalul de Youtube că este internat în spital de patru zile, fiind suspect de infarct. Totul se întâmpla la finalul anului 2021.

Lucian Viziru a făcut Revelionul în spital și după mai multe analize amănunțite, el a primit diagnosticul din partea medicilor. El a avut dureri care plecau din piept spre brațul stâng. A suferit de atacuri de panică, iar acum medicii i-au spus de ce boală suferă.

El a ținut să precizeze că diagnosticul primit nu are legătură cu vaccinul și efectele adverse, pentru că durerile au început la 4-5 luni de la vaccinarea anti-covid.

„După ce am primit diagnosticul de miocardită am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit și anume să iau un virus, din ala de răceană, normal, sau poate chiar SARS-CoV-2.

Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există într-adevăr niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni de când m-am înțepat, așa cum a fost în cazul meu.

Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu a fost de la vaccin”, a mai adăugat Lucian Viziru.