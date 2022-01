Ce se întâmplă cu Lucian Viziru după ce a ajuns de urgență la spital: „Am băut ca porcul”

Lucian Viziru și-a speriat fanii în momentul în care a explicat că a ajuns de urgență la spital. Acesta a fost suspect de infarct, însă a reușit să depășească provocarea imensă și a fost externat. El a mers acasă, unde familia l-a primit cu brațele deschise. Momentul a fost cu adevărat emoționant.

Lucian Viziru a mărturisit că nu a avut nicio problemă de sărbători și a avut grijă să își facă orice poftă. Acesta a mâncat și a băut orice și-a dorit. Totuși, nimeni nu putea să se gândească la faptul că acesta o să ajungă la spital în urma unor dureri extrem de puternice de la nivelul pieptului.

M-au dus la Floreasca, au început să bage tot felul de perfuzii în mine pentru a se asigura că nu mor. (…) Am băut ca porcul, am mâncat ca porcul de sărbători.

„Ori un infarct minor sau o miocardită. Mai era una, o afecțiune de care suferă mai mult femeile, pe asta mizez, asta cred că a fost și la mine. Am avut dureri, Emma, soția mea, a chemat salvarea și am mers la spital.

Lucian Viziru a povestit că a fost năpădit de emoții în momentul în care a ajuns acasă și s-a reunit cu fiul și soția sa. Relația dintre actor și copilul său s-a schimbat după acest episod extrem de dureros. Cei doi nu se mai ceartă așa de mult ca înainte.

„Emma nu a putut să îi ascundă, i-a spus până la urmă. Nu știam dacă o să mă mai întorc acasă. În momentul acesta, inima mea arată bine.

Nu am voie zahăr, nu am voie sare, nu am voie nimic, pot să uit de carnea de porc. Parcă relația dintre mine și copil s-a schimbat. Sunt recunoscător că am ajuns acasă.

Nu ne mai certăm așa mult, eu sunt mult mai relaxat, mă bucur de orice moment pe care îl am la dispoziție și îl petrec cu el și cu Emma.

Am stat 5 zile în spital, putea să fie stop-joc. Tot ce se întâmplă după este bonus.”, a adăugat el.