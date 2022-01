Lucian Viziru, internat de urgență în spital. Informații de ultimă oră, este suspect de infarct

Lucia Viziru i-a îngrijorat pe fanii de acasă. Acesta a postat recent un vlog în care a mărturisit că nu a început noul an cu dreptul. Celebrul fost actor și cântăreț a ajuns de urgență la spital. Acesta este suspect de infarct.

Lucian Viziru a fost unul din cei mai iubiți actori din vechile telenovele de pe Acasă TV. Acesta a făcut o pereche de neuitat în diverse proiecte alături de fratele său. Cu toate că a cunoscut succesul în muzică și în actorie, el a hotărât să își schimbe total viața.

Concret, bărbatul a părăsit lumina reflectoarelor și a plecat din România pentru a-și urma prima iubire – tenisul. Din păcate, nu a venit cu vești prea bune pentru cei care au continuat să îl urmărească în mediul online. Mai exact, Lucian a intrat în 2022 cu stângul, după ce a chemat de urgență ambulanța la el acasă.

Acesta s-a filmat pe patul de spital, cu branula în mână. Se pare că fostul actor se confruntă cu o problemă de sănătate care i-a dat mari bătăi de cap în ultimele zile. El se află acum internat la Spitalul Floreasca din Capitală și speră ca în viitorul foarte apropiat să plece acasă.

Vedeta și-a anunțat fanii că de o perioadă de 4 zile se află în vizorul medicilor. Concret, acesta este suspect de infarct, iar vestea a șocat pe toată lumea. Cu toate astea, fostul solist se simte norocos pentru că lucrurile nu au fost grave. De asemenea, el a mai mărturisit și că se simte mai bine și așteaptă să ajungă lângă cei dragi.

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit actorul pe contul său personal de Youtube.