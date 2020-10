Bianca Rus are iubit nou. Cât de indecent a pozat concurenta Bravo, ai stil! cu el, la piscină

Bianca Rus a uitat de eșecul primei căsnicii și se îmbată din nou cu fiorii dragostei. Aceasta a fost suprinsă la brațul unui tinerel, la piscină. Cum arată tânărul? Concurenta de la Bravo, ai Stil a decis ca de data asta să-l țină departe de ochii lumii pe bărbat.

Bianca Rus încearcă din nou fiorii dragostei! După un mariaj eșuat și o poveste încâlcită de iubire cu Ștefan Farell care s-a dovedit a fi un doar scenariu desprins din filme, un tânăr apare în viața acesteia. Vedeta de la Bravo, ai Stil se bucură de atenția unui tinerel pe care se pare că alege să-l țină secret. Trecutul a învățat-o să fie mai reticentă atunci când se expune cu cineva, așa că de aceea artista ținea cu dinții ca noua cucerire să nu fie așa ușor dată în vileag. Cu toate astea, poze cu cei doi în diverse ipostaze se află pe rețelele de socializare ale tânărului, semn că acesta se mândrește cu apariția alături de solistă. Mai multe zvonuri arătau că Bia nu mai este pradă admiratorilor, iar acum lucrurile prind contur.

”Bianca este cu un tânăr de care este tare îndrăgostită. Deocamdată nu vrea să vorbească despre noua ei relație”, a spus un apropiat al fostei concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebritries” pentru wowbiz.ro. Bărbatul este model și apare în diverse fotografii atât cu Bianca Rus, cât și cu Maria Ilioniu, în cadrul diverselor shooting-uri pentru un site de haine. În poze, Bianca pare apropiată și obișnuită de prezența acestuia, într-una din ele cei doi chiar ținându-se de mână. Comentariul de pe site este: ”Bianca Rus si iubitul ei vă prezintă noile costume pereche de la Desire!”, mesaj care chiar nu lasă loc de alte interpretări.

”Povestea mea e foarte simplă: am fost căsătorită două săptămâni, după care un an a durat divorțul. Am fost în relația aceea un an, dar e bine că s-a terminat cu bine. A fost o judecătoare care a analizat toate probele de la dosar, și chiar mă bucur că în România există asemenea judecători. Mi-a dat trei amânări, a vrut să vadă filmările, toate acuzațiile dacă sunt reale, după care mi-a dat dreptate. Îmi ceruse o sumă de bani fostul meu soț. Nu a primit-o. A greșit că a cerut”

