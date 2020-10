Ce a făcut Bianca Rus după ce a slăbit 60 de kilograme. Cu ce sechele a rămas

Bianca Rus s-a operat de micșorare de stomac în urmă cu doi ani. De atunci, a reușit să scape de 65 de kilograme. Deși într-o formă senzațională astăzi, fără probleme de sănătate și fără complexe, cântăreața a dezvăluit că perioada de refacere a fost grea. Mândră acum, aceasta spune că momentele dificile au făcut-o să-și depăseașcă limitele.

„Îmi doresc foarte mult să fiu slabă”, spunea Bianca Rus, înainte de operația de micșorare de stomac. Aceasta a făcut marele pas în ianuarie 2018. După ce a semnat toate actele necesare intervenției, artista a primit și un ultim sfat de la mama sa, cu câteva minute înainte ca schimbarea să se producă.

„Când te anesteziază, așa să te gândești: <în mai, mă căsătoresc la starea civilă. În noiembrie, facem nuntă. Trebuie să fii la formele la care ai fost>”, i-a spus părintele solistei.

Între timp, căsnicia vedetei ”Bravo, ai Stil” a ajuns la final, dar procesul ei de a avea grijă de sănătate și înfățișare a continuat și astăzi. Acum, are în jur de 50 de kilograme, este senzuală și poate intra în orice rochie dorește, fie că este vorba despre una extrem de scurtă sau decoltată.

Drumul până aici nu a fost așa cum se aștepta. În perioada de început, de altfel și cea mai grea, a dispărut timp de trei luni din București și din spațiul public. Aceasta a ținut un regim drastic și s-a închis în sala de sport pentru a ajunge la forma dorită.

„Eu mai am niște complexe. După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus într-un live pentru pagina de Facebook WOWbiz.ro.