Cine e Ana-Maria Mărgean de la Românii au talent, de fapt. Ce legătură are cu Cezar Ouatu

Ți se face pielea de găină. Ana-Maria Mărgean a cucerit o întreagă țară la numai 11 ani cu talentul ei nemărginit. Vocea ai dumnezeiască și felul în care și-a dus până la capăt numărul de ventriloc au cucerit inimile de la Românii au talent. Mai mult de atât, Andra a fost atât de impresionată încât i-a oferit adolescentei golden buzz-ul care o trimite direct în marea finală.

„Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a povestit Ana-Maria Mărgean de la Românii au talent, înainte să urce pe scenă.