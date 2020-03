Bianca Drăgușanu i-a pus gând rău rusoaicei. Cum plănuiește să îl recâștige pe Alex Bodi

Noi detalii despre amantlâcul din fosta familie formată din Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Ieri, procesul a avut un nou termen. Amânarea lui ridică multe semne de întrebare. Încotro se îndreaptă ele și ce se întâmplă între cei doi foști parteneri.

În urmă cu două săptămâni, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat la notar cu scandal. Vedeta și-a acuzat soțul că a bătut-o în repetate rânduri, dar și că o șantează cu filmări din interiorul casei. Între cei doi nu păreau să nu mai existe șanse de împăcare, însă afaceristul dă semne că ar vrea să revină în viața blondinei. Alex își sună soția de cateva ori pe zi, îi spune că o iubește și că vrea să recupereze ceea ce au pierdut. Pe de altă parte, Bianca nu se lasă prea ușor. Vedeta este extrem de supărată pe faptul că rusoaica Daria Radionova îi dă mereu târcoale soțului ei, ba chiar i-a pus acestuia o condiție severă:

“Alex are o un soi de relație cu rusoaica. Practic, Daria este tot timpul în preajma lui Bodi acum, zi și noapte. Se folosește de orice terpit ca să fie cu el. Bianca știe acest lucu și este extrem de geloasă. I-a spus soțului ei că dacă vrea să se mai împace cu ea, trebuie să facă anumite lucruri. În primul rând să i-o dea la telefon pe Daria, pentru că ele au niște lucruri de împărțit”, au declarant surse din apropierea celor doi.

De altfel, prăpastia dintre cei doi s-a adâncit atunci când Daria a avut o reacție extrem de supărătoare pe contul său de Instagram la adresa Biancăi, căreia i-a aruncat cuvinte jignitoare:

„Am fost calmă până la un moment. Mulți îmi scriu despre asta și aș vrea să vă spun că nu doresc să iau parte la acest circ. Aș vrea să clarific un singur lucru. Părerea acestei femei jalnice e la fel de stupidă și mizerabilă ca ea însăși. Îmi pare rău de ea și de gelozia ei. Nu are nici clasă, nici maniere. După atâtea operații estetice încă mai este nesigură pe ea. Nu am ofensat-o prima și nu sunt motivul divorțului lor așa că nu înțeleg de unde apare toată răutatea asta. Clovn patetic și gelos!”

Alex Bodi a refuzat să le pună în legătură directă pe Bianca și Daria, lucru care a scos-o din minți pe încă soția sa:”Ce faci acum? O protejezi? Ea mă jignește, iar tu ții cu ea? Să știi că îi rup capul dacă o prind. Să îi transmiți și ei. Ea știe ce îmi spui tu mie? Știe că mă vrei înapoi? Că îmi spui că mă iubești și că îți e dor de mine? Lasă că îi spun eu dacă nu știe”, i-ar fi spus Bianca lui Bodi.

Nu de mult, Bodi făcea turul televiziunilor spunând despre soția ssa că a vrut să se sinucidă, că este dependentă de medicamente, a recunoscut că a înșelat-o și lovit-o în repetate rânduri. Cu toate acestea, Bodi nu o poate uita, dar nici Bianca nu poate șterge cu buretele mometele frumoase dintre ei. Drept urmare, cei doi își vorbesc zilnic la telefon și încearcă să își dea seama dacă mai există posibilitatea să formeze o familie.

“Într-adevăr, în ultimele zile am luat legătura telefonic cu Bianca și mi-am spus părerea că mi-aș dori să ne împăcăm, pentru că e inutil un război între două persoane care s-au iubit atâta timp și am împărțit atâtea momente frumoase ca să ajungem să le stricăm și să divulgăm anumite chestii. De aia și îmi pare rău și regret că am ajuns ca să ne expunem în asemenea mod.

Iar căzând de comun acord, sau mai bine zis initițiativa mea a fost ca să ducem lucrurile pe un drum mai pașnic, să ținem cont de chestiile frumoase și de întâmplările frumoase dintre noi doi și am zis că ar fi mai bine să încetăm cu certurile și cu războiul ăsta inutil care ne afectează într-un mod negativ pe amândoi și la fel și imaginile noastre în societate”, a declarat Alex Bodi.