Ce mașină conduce amanta lui Alex Bodi. Toți șoferii întorc capul după frumoasa rusoaică

Amanta lui Bodi are toată atenția din partea genului masculin, dar nu doar din cauza faptului că arată ca un model. Ce bolid de lux conduce cea care a înlocuit-o pe Bianca Drăgușanu?

Ce mașină conduce rusoaica lui Alex Bodi?

Povestea lor de dragoste s-a sfârșit, dar scandalul continuă! Cum relația lor de dragoste și mariajul scurt pe care l-au avut a fost controversat, nu se putea chiar finalul să fie fericit. Bianca a rămas singură, iar Bodi și-a găsit repede o frumusețe care să-l consoleze. Daria Radionova este o tânără extrem de frumoasă, dar și bogată. Aceasta se pare că are o avere impresioantntă, conform cancan.ro.

Vezi această postare pe Instagram 🖤 #lamborghini #lamborghiniaventador #dar11a #swarovskilamborghini #lamborghinisv O postare distribuită de Daria Radionova (@dradionova) pe Aug 9, 2019 la 1:58 PDT

Desigur că după ce a băgat sume frumușele să se tuneze, rusoaica a investit și într-un boli de lux care să-i facă pe toți invidioși. În timpul în care toate detaliile arată că Bodi și Daria sunt împreună și fericiți, Bianca primește mesaje și declarații surprinzătoare de la cel de care a divorțat la începutul acestei luni. Se pare că dragostea lor nu s-a dus pe apa sâmbetei. Cunoscutul afacerist încă mai speră la o împăcare, arată un dialog dintre cei doi foști soți.

„Îmi mai doresc un copil”

Alex Bodi: Zi-mi dacă vrei să lupți pentru iubirea noastră, ca să fim fericiți. Vreau să-mi spui cu gura ta.

Bianca Drăgușanu: Tu faci ce simți, eu te ascult! Fă ce simți și o să vedem ce se întâmplă. În momentul de față sunt prea rănită ca să spun ce îmi mai doresc. Eu îmi doresc o familie, îmi mai doresc un copil, îmi doresc să locuiesc cu soțul meu într-o casă. Îmi doresc să am un bărbat în care am încredere, un bărbat care nu mă lovește, îmi doresc un bărbat care să nu aibă harem.

Bodi: Eu pot să lupt pentru tine pentru că și tu îți dorești asta… Dacă tu simți în inima ta că eu pot fi ăla care te face fericită și că noi doi putem triumfa, eu îmi asum tot în fața lumii… Nu mă împiedică nimic să o iau de la capăt! Îmi asum tot! Felul în care ți-am vorbit, cum te-am atacat la televizor.

Bianca Drăgușanu: Te încurajez ce simți tu și cu siguranță Dumnezeu o să ne dea înțelepciune și o să ne arate la amândoi ce e mai bine pentru noi. Eu am suferit foarte mult.

Bodi: Dacă tu mi-ai da un fir de care să mă leg, eu n-aș mai sta pe gânduri. Aș pune lucrurile în ordine trei zile aici și aș veni acasă, să stau cu tine în carantină trei săptămâni. (Sursa: spynews.ro)