Bianca Drăgușanu a luat foc. Criză de nervi a vedetei, mesajul clar după reacția menajerei lui Alex Bodi

După ce menajera lui Alex Bodi a negat că ar fi ajutat-o să evadeze din vila afaceristului, Bianca Drăgușanu a luat foc. Ce criză de nervi a făcut frumoasa blondină la auzul acestor declarații și de ce vrea să o dea în judecată.

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi este departe de a se fi terminat. Acum câteva zile, menajera omului de afaceri a declarat că nu știe ca patronul ei să o fi bătut vreodată pe faimoasa blondină și a spus că nu a ajutat-o pe fosta asistentă TV să plece din vila milionarului. Acum, designerul a luat foc și a insistat să aibă dreptul la replică. Bianca Drăgușanu este revoltată și susține că menajera fostului ei soț minte. Mai mult de atât, diva spune că are și dovezi în acest sens, pe care le va face publice.

“Minte cu desăvârșire, iar eu am dovezi ale faptului că minte cu desăvârșire. Așa cum bănuiam de la început că ea va avea tendința să mintă, eu am dovezile prin care pot dovedi că minte. Repet, am dovezi foarte clare, foarte precise și foarte exacte, cu data și ora exactă și cu detalii ale faptului că această femeie minte”, a declarat Bianca Drăgușanu într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

Bianca Drăgușanu a luat foc. Mai mult de atât, fosta soție a lui Alex Bodi a declarat că o va da în judecată pe menajera omului de afaceri dacă va continu să spună lucruri neadevărate.

Menajera lui Alex Bodi a declarat, la Antena Stars, că nu a văzut nicio vânătaie pe trupul Biancăi Drăgușanu și nici nu ar fi ajutat-o să evadeze din vila soțului său. Bianca Drăgușanu a luat foc când a auzit aceste lucruri.

„Realitatea e cu totul alta. Nu am ajutat-o nici să evadeze, nu am văzut bătăi. Eu nu am văzut-o să o bată. De față cu mine, nu. Ei au venit împreună și s-au auzit ceva discuții, dar nicidecum bătăi. Eu nu am văzut bătăi. Au venit împreună de undeva ei doi. Nu știu dacă era o atmosferă tensionată, pentru că eu având treabă nu am stat să mă uit la ei. M-au salutat și mi-am văzut de treabă în continuare”, a declarat menajera lui Alex Bodi, în exclusivitate, pentru Antena Stars.