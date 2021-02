Cum se apără Alex Bodi după ce a snopit-o în bătaie pe Bianca Drăgușanu. Imaginile jenante ale afaceristului

După ce menajera care lucrează în casa lui Alex Bodi a spus că a văzut mai multe zgârieturi pe pieptul său, după ce acesta a avut o ceartă aprinsă cu Bianca Drăgușanu, au apărut și niște imagini.

De altfel, menajera lui Alex Bodi a spus la Antena Stars că cei doi foști soți se certau des și că motivul acestor scandaluri îl reprezentau geloziile.

Mai mult decât atât, ea a spus că după ce Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au aflat într-o încăpere a locuinței unde s-au certat, mai multe zgârieturi se zăreau pe pieptul lui, în momentul în care a ieșit din cameră, însă femeia a spus că nu știe cine i le-ar fi făcut.

„Eu când am ieșit de unde eram, auzind discuții, mi-au sărit în ochi niște zgârâieturi pe pieptul lui Alex. Atunci pot să spun că m-am speriat un pic mai mult și mi s-a făcut și rău când am văzut ce era pe piept și voci ridicate. Dar nu de față cu mine s-a întâmplat. Dacă a fost zgârâiat nu știu de cine, ce, cum. Doar că pieptul era zgârâiat și se vedeau urme de sânge. Nu am văzut de cine. Era în casă și Bianca în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta”, a spus menajera, potrivit sursei citate.

După ce menajera lui Alex Bodi a făcut astfel de afirmații, au apărut și imagini cu Alex Bodi având acele zgârieturi pe corp. Tot menajera lui Alex Bodi a vorbt și despre spusele Biancăi Drăgușanu, și anume, acelea că ar fi fost ținută cu forța în casa acestuia. Menajera a spus că ușa casei lui Alex Bodi era mereu deschisă și că, prin urmare, nu se putea pune problema unei ”evadări”. Ea a mai povestit și despre momentul în care Bianca Drăgușanu s-ar fi aruncat în mașina menajerei, cu toate că ea i-a spus că nu dorește să se implice în vreun scandal.

„De unde să evadeze? Nu este adevărat, nu era nimeni ținut cu forța, ușa era deschisă, puteai să te duci unde vrei, nu era nimeni sechestrat. Cum putea ține o persoană sechestrată când avea pe cineva în casă? Nu e adevărat. Susțin că nu era nimeni sechestrat și nu a evadat cu nimeni. A alergat după mine când am plecat. Eu am mers la ușă la Alex, era într-un dormitor, i-am spus că plec că am terminat ce trebuia terminat, am plecat. Soțul meu mă aștepta afară. Nu mi se deschidea portiera, nu era mașina noastră, și ea a alergat. I-am spus că nu vreau să intre în mașină și să ne lase în pace și s-a aruncat cu forța pe bancheta din spate”, a mai spus menajera lui Alex Bodi, conform sursei citate.