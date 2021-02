Răsturnare de situație! Menajera lui Alex Bodi, reacție despre bătăile încasate de Bianca Drăgușanu

Ziua și scandalul pentru Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Răsturnare de situație! Menajera afaceristului a avut o reacție șocantă despre bătăile încasate de Bianca Drăgușanu. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

Chiar dacă s-au despărțit oficial, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi încă sunt relaționați, într-un fel sau altul. Faimosul designer și omul de afaceri au divorțat după o povestea tumultoasă de dragoste care a ținut publicul din România cu sufletul la gură timp de trei ani de zile. Noi detalii ies la iveală despre scandalul bătăilor primite de Bianca Drăgușanu de la fostul ei soț.

După ce fosta asistentă TV a făcut publice o serie de fotografii în care apărea cu fața tumefiată, din cauza loviturilor primite de la fostul ei partener de viață, menajera lui Alex Bodi a dezvăluit adevărul din spatele spuselor celebrului designer. Femeia a declarat pentru Antena Stars că ea nu l-a văzut pe omul de afaceri să fi ridicat mâna asupra Biancăi Drăgușanu, deși a recunoscut că între cei doi soți exista, într-adevăr, multă tensiune.

„Realitatea e cu totul alta. Nu am ajutat-o nici să evadeze, nu am văzut bătăi. Eu nu am văzut-o să o bată. De față cu mine, nu. Ei au venit împreună și s-au auzit ceva discuții, dar nicidecum bătăi. Eu nu am văzut bătăi. Au venit împreună de undeva ei doi. Nu știu dacă era o atmosferă tensionată, pentru că eu având treabă nu am stat să mă uit la ei. M-au salutat și mi-am văzut de treabă în continuare”, a declarat menajera lui Alex Bodi, în exclusivitate, pentru Antena Stars.