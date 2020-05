Bianca de la Puterea Dragostei, filmare uluitoare. ”Ai ochiul vânăt?” Ce a răspuns concurenta

Bianca de la Puterea Dragostei și-a îngrijorat fanii! Tânăra părea că este vânâtă la ochi într-un live făcut recent. Cum le-a explicat celor care o urmăresc în cadrul show-ului Puterea Dragostei totul?

Bianca de la Puterea Dragostei, una dintre cele mai controversate personaje din cadrul show-ului Puterea Dragostei, și-a speriat fanii. Aceasta a făcut un live pe YouTube în care și-a făcut apariția foarte palidă, slăbită și cu ochiul vânăt. De fapt, aceasta plânsese foarte mult înainte, machiajul i s-a întins, iar lumina din camera în care s-s filmat nu a ajutat deloc.

Din păcate, cei care urmăresc emisiunea știu că relația dintre ea și fostul ei iubit este încă tensionată. Tânăra ar face orice să-l aducă înapoi, în timp ce el îi spune în față că este pregătit să treacă mai departe și să cunoască și alte fete. Relația lor s-a terminat destul de scandalos după 9 luni. Fanii sunt alături de ea, chiar dacă misiunea ei de acum pare imposibilă, așa că o încurajează și îi poartă de grijă constant.

„Nu sunt vânătă la ochi. Hai să vă spun ce s-a întâmplat în ultimul timp. Ce mai este cu mine. Nu sunt vânătă cu la ochi. M-am machiat cu mov. Am și plâns. Tușul meu este foarte enervant. Azi am plâns și nu m-am șters bine. Sunt neagră la ochi de la tuș. Am plâns de două-trei ori. O să vedeți și de ce. Am avut o perioadă grea, însă acum sunt fericită. Dar după perioada asta proastă reușesc să vorbesc cu voi. O să vă povestesc ce s-a întâmplat. Nu mi-a spart Livian telefonul. Nu cred că o să mai fie ceva între noi în emisiune, însă vrem să încercăm afară. Vrem să consumăm tot ce este de consumat”

Bianca Comănici