Bianca Comănici, în lacrimi după Livian de la Puterea Dragostei. Ce secret a dezvăluit despre el VIDEO

Bianca Comănici și-a deschis sufletul în fața Andreei Mantea, cea care a ascultat-o în detaliu și a consolat-o în timpul dezvăluirilor. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” nu a mai rezistat și a izbucnit în lacrimi.

Ediția din cursul zilei de luni, 8 februarie, a emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea” a adus dezvăluiri extrem de emoționante. Uneori vedeta aduce fanilor ediții foarte pozitive și pline de veselie și povești sau tradiții, iar alte ori realitatea ia poziția primă.

Bruneta a adus în fața telespectatorilor o revedere extrem de emoționantă, plină de lacrimi și mărturii pe care mulți nu le știau. Andreea Mantea a fost cea care a avut posibilitatea să vadă crescând relația dintre Bianca Comănici și Livian. Din păcate, presiunea, trecutul, familia și alți factori i-au făcut pe cei doi foști concurenți controversați ai emisiunii de dragoste să-și spună adio.

”Puternica mea! Tu ești o puternică, tu ești deșteaptă, tu ești cel mai puternic om, uite unde ești, unde ai ajuns, uite unde unde ești. Da!Tu ești foarte putenică, ești extrem de puternică, ești frumoasă, ești deșteaptă și nu uita cât ești de puternică, te implor.

Îți era dor de mine! Cum mă? Cum mă? Aseară a postat ea, de cine îți este cel mai dor de la Puterea dragostei și ea a trecut, de Andreea Mantea. Cum mă?” , i-a spus Andreea Mantea Biancăi, încercând să o încurajeze și să o facă să aibă o perspectivă mai luminoasă asupra vieții.

”Sunt mai bine acum, adică, am trecut peste aș putea să spun, cu relația, am început să învăț pentru școala de șoferi…De el nu vreau să deschid subiectul…acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut…Nu, prefer să ignor, e mai bine așa. Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc”

Bianca Comănici (Sursa: emisiune „Trăiri alături de Andreea Mantea”)