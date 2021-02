Durerea ascunsă în suflet de Andreea Mantea. A vorbit cu ochii în lacrimi despre drama sa

Andreea Mantea a venit cu mărturii emoționante din viața sa în fața fanilor. Celebra prezentatoare de televiziune a vorbit cu ochii în lacrimi despre momentele de cumpănă din viața sa. Ce dramă a trăit?

Andreea Mantea, detalii despre momentele grele din viața sa. Ce dramă a trăit vedeta?

Extrem de dechisă și foarte apropiată de cei care aleg să o urmărească zi de zi pe rețelele de socializare sau în cadrul emisiunii sale, Andreea Mantea a venit cu mărturisiri emoționante despre durerea din sufletul său.

Aceasta nu este mereu cu zâmbetul pe buze așa cum ar crede mulți, pentru că a întâmpinat probleme multe de-a lungul timpului. Cu toate că și-a obișnuit fanii cu o atitudine pozitivă și mereu cu lucruri luminoase de împărtășit, viața nu e doar despre asta. Una din durerile mari pe care le va purta mereu cu aceasta este moartea bunicii sale, care a lăsat-o pe vecie cu un gol imens în suflet, dar și cu un mare regret.

„Mereu am simțit-o pe mamaia ca pe mama mea. Mama se supără dacă vede asta! Am simțit că am două mame!(…) Mult! Îmi lipsește foarte mult, îmi lipsește enorm, pentru că aveam curajul să-i spun orice. Tot, tot! Non stop îmi lipsește, non stop, non stop, non stop.

Să vorbesc cu ea, să stea cu David, să-l cunoască pe David, să vorbească cu David, să-l învețe și pe el ce m-a învățat pe mine, să nu știu, să vorbesc cu ea, să mă duc la ea, să stau cu ea, să o aud, să o văd, să o simt, să facă ceva, să mă certe, să mă certe când greșesc, wow ce mă certa”, a detaliat fosta prezentatoare de la emisiunea „Puterea dragostei”. Aceste mărturisiri au fost făcute în cadrul unui dialog cu una din concurentele cele mai controversate din primele două sezoane ale show-ului – Bianca Comănici.

„Sunt multe lucruri pe care unii oameni nu le-ar crede dacă le spun”

”Ai văzut cum merg oamenii la psiholog, se duc și spun tot la psiholog, eu mă duc la ea și îi spun tot, încă, și acum. Pentru că dacă ea nu mai e, mă duc acolo și spun acolo, că nu am unde, și-i povestesc ei tot, și-i spun, și-i spun.

Știi ce cred, că ea în continuare mă ajută. Sunt multe lucruri pe care unii oameni nu le-ar crede dacă le spun.”, a mărturist Andreea Mantea, printre lacrimi, în emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea