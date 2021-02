Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, anunț clar despre relația cu Livian. Ce a făcut bărbatul de Revelion

Bianca Comănici și Livian, de la Puterea Dragostei, au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar relația lor a fost una extrem de urmărită de fanii emisiunii. Cei doi s-au despărțit, iar Livian a avut o relație cu Florentina, spre dezamăgirea celor care au crezut că el și Bianca Comănici se vor căsătorit.

Acum, cei doi tineri s-au împăcat, însă au preferat să țină totul ascuns. Mai mult, Bianca și Livian au decis să ia lucrurile ușor și să își refacă relația, însă departe de ochii curioșilor.

”Am vorbit cu el și am lămurit lucrurile. Nu zic că suntem prieteni, dar și-a cerut iertare, a spus că îi pare rău că m-a făcut să sufăr. Și suntem ok, iar asta e important. S-a întâmplat imediat după revelion așa că… Și-a cerut scuze atunci și suntem ok. Nu vă mai grăbiți așa. Pas cu pas se întâmplă totul. Ce-i cu graba asta?”, a spus Bianca Comănici pe Instagram.

Fanii celebrului cuplu speră la o împăcare, mai ales că relația celor doi a fost una cu multe suișuri și coborâșuri.

Câștigătoarea primelor două sezoane din Puterea Dragostei a declarat recent că este pregătită pentru o nouă relație. Ea a spus că are nevoie des dragoste și respect, însă este important ca persoana de lângă ea să îi fie prieten, în primul rând.

Bruneta a povestit că a trecut cu greu peste despărțirea de Livian. A declarat că adormea greu, iar dimineața se trezea obosită. Bianca Comănici a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor după despărțire, însă procesul de vindecare își urmează cursul firesc.

”Acum sunt mai bine. Mi se întâmplă ca nopțile și diminețile să fie mai dificile, mă simt, nu știu, așa, obosită. Adică, noaptea adorm greu, iar dimineața mă simt obosită, nu mai am energia pe care o aveam înainte, îmi vine să mă întind înapoi în pat și să dorm toată ziua. Da, normal, încă mă refac din punctul acela de vedere, nu mi-a fost ușor după despărțire.

Am vorbit cu el. L-am întrebat de ce ne-am despărțit. Și este vorba de un cumul de factori, de părinții lui, de ce s-a întâmplat între noi… Nu a fost, oricum, clar ce mi-a spus, nu am înțeles și nu înțeleg nici acum. Dar asta e, el a ales altceva… Și nu, nu au fost problemele din trecutul meu, nici nu aveau cum având în vedere ce se întâmplă acum în relația lui. Dar ceva s-a întâmplat. Nu am vorbit cu Nelson, el nici nu mă interesează ce spune, deși mă atacă regulat, am încercat să vorbesc cu mama lui Livian, dar nu mi-a răspuns. Asta e, vom trece și peste asta, mergem mai departe”, a declarat Bianca, la scurt timp după ce s-a despărțit de Livian, pentru wowbiz.ro.