Bernadette Szocs, apariție de senzație. Cine a conceput rochia pe care sportiva a îmbrăcat-o la gala Federației Române de Tenis de Masă – FOTO

Bernadette Szocs a atras din nou toate privirile la gala Federației Române de Tenis de masă, găzduită de Poiana Brașov. Special pentru acest eveniment, sportiva a ales o rochie-salopetă, foarte frumoasă, de culoare mov, concepută chiar de ea. Oficialii forului i-au recunoscut meritele deosebite din acest an și i-au dat titlul pentru cea mai bună sportivă a anului 2022.

Bernadette Szocs a fost aleasă de Federația Română de Tenis de Masă „sportiva anului 2022”

Bernadette Szocs are 27 de ani și a fost aleasă cea mai bună sportivă a anului 2022, după ce a terminat pe primul loc al clasamentului. Premiul l-a primit la gala organizată de Federația Română de Tenis de masă, la Poiana Brașov. Sportiva a îmbrăcat o rochie mov, mulată, special creată pentru acest eveniment deosebit. „Această rochie-salopetă este făcută la comandă, eu am venit cu ideea, iar prietena mea, care are un atelier, a creat-o”, mărturisit sportiva.

Bernadette Szocs a fost într-o formă de zile mari și a dat tonul la distracție și dans. „Din câte am văzut, Bernadette e numărul 1”, a lăudat-o Andrei Istrate, component al echipei naționale U19 de tenis de masă a României

Și ceilalți sportivi au afișat ținute elegante și s-au bucurat de premiile de final de an. „Sincer, nu mă îmbrac așa des, dar mă bucur că atunci când o facem arătăm altfel decât la masa de joc. Nu mi-a luat mult nici să mă aranjez, am încercat să fiu cât de naturală pot”, a spus Adina Diaconu. „Mă îmbrac foarte rar așa, doar la ocazii speciale, dar îmi place și sper să apuc să o fac mai des”, a afirmat și Andrea Dragoman.

Hunor Szocs a fost cel mai haios. A dezvăluit că doar la evenimente speciale se îmbracă așa de elegant.

„De două ori pe an, de Anul Nou și la gală. Și când mă voi însura”, a spus zâmbind componentul echipei naționale de seniori.

Bernadette Szocz a fost medaliată anul acesta cu argint, alături de Ovidiu Ionescu, la Campionatul European, și cu aur la dublu feminin.

Sursa Foto: Facebook