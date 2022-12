Adriana Paul, bruneta din România care a împărțit scena cu Messi și Mbappe, interviu în playsport și întâlnire cu Ivana Knoll. „Eu sunt fată de la țară, mulgeam văcuțele în copilărie” – VIDEO & FOTO

România nu a mai participat de mult la un Campionat Mondial de Fotbal, dar a avut totuși o reprezentantă la marea finală din Qatar. Adriana Paul, angajată Qatar Airways, a împărțit câteva minute scena cu vedetele fotbalului mondial, la festivitatea de premiere și a ținut trofeul pe care l-a primit Lionel Messi. Frumoasa brunetă a acordat un interviu playsport.ro în care a recunoscut că a avut mari emoții. Trimisul special al site-ului a avut o idee originală. A aranjat o întâlnire între Adriana și Ivana Knoll, croata despre care jurnaliștii de la The Sun au spus că este cea mai frumoasă femeie de la acest mondial.

Adriana Paul a împărțit câteva minute scena cu vedetele care au jucat în finala Campionatului Mondial de Fotbal. Frumosa brunetă din România este angajata companiei Qatar Airways, unul dintre sponsorii turneului final, și a fost aleasă să țină trofeul pe care FIFA i l-a acordat lui Lionel Messi, după ce a fost desemnat cel mai bun fotbalist al competiției. Pentru Adriana a fost un moment special, foarte emoționant, despre care a vorbit cu trimisul special playsport.ro, într-un interviu exclusiv.

„A fost un moment de nedescris. Am împărțit scena cu cei mai importanți oameni ai momentului din fotbal. A fost un moment incredibil. Nu pot să descriu emoțiile în cuvinte. Am încercat să fiu cât mai profesionistă. M-am privit ochi în ochi cu Messi și Mbappe când le-au dat premiile.

Procesul de selecție pentru acest moment special a fost unul foarte sever. La el au participat 15.000 de angajați ai companiei aviatice, iar Adriana a aflat că a fost aleasă cu o săptămână înainte de finala dintre Argentina și Franța. Doar părinții ei au știut că va fi pe scenă.

„Am fost selectată dintre 15.000 de candidați ai companiei noastre. Am fost norocoasă să fiu aleasă. Consider, însă, că în ultimii cinci ani mi-am arătat meritul. Sunt cinci ani frumoși de când lucrez aici, sunt foarte mândră. Am descoperit cele mai frumoase locuri datorită job-ului pe care-l am.

Eu sunt fată de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede. Am plecat din România acum opt ani, am locuit trei ani în Londra și, pe urmă, am venit în Qatar în 2017”, a mai spus Adriana.