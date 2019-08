Bernadett de la Puterea Dragostei l-a sedus pe fotbalistul preferat al lui Gigi Becali

Show-ul ”Puterea Dragostei” de la Kanal D are scopul de a uni suflete. O pereche dintre ele ar putea fi formată din Bernadett și Dragoș Nedelcu, fostbalistul preferat al lui Gigi Becali. Nu este exclus ca, după ce se va îndrăgosti nebunește, Nedelcu să uite de sport, iar noua sa pasiune să devină blondina din cadrul emisiunii.

Dragostea plutește în aer între Bernadett și Dragoș Nedelcu, fostabilstul preferat al lui Gigi Becali. Nu se știe însă ce ar avea de spus latifundiarul despre iubirea dintre cei doi, căci au tot fost cazuri în care sportivii s-au lăsat de fotbal sau nu au mai jucat ca odinioară din cauza femeilor. Până acolo, Bernadett a dezvăluit că este atrasă de Nedelcu. „Am început să vorbesc cu el. Trebuie să recunosc, îmi place foarte mult de el, pare un băiat cu bun simț exemplar”, a spus blondina, pentru wowbiz.ro.

De altfel, concurenta a mai spus și că este nerăbdătoare să îl vadă, dar mai ales să afle dacă există și reciprocitate între cei doi. „Am început să vorbim, inițial pe Instagram. Dar am decis să îi dau numărul de telefon după câteva conversații și am început să vorbim și la telefon. Chiar îmi plac conversațiile noastre și m-a impresionat felul lui de a fi”, a mai spus Bernadett.

În prezent, blondina a subliniat că nu are un partener, dar încă speră să găsească pe cineva cu care să își împartă bucuriile. „Nu am iubit. Nu pot să mă implic într-o relație dacă simt că nu există sentimente adevărate, profunde. În plus, pentru a mă dedica unui bărbat, el trebuie să se comporte foarte frumos cu mine, să mă iubească. Ce îmi oferă, asta primește în schimb”, a declarat concurenta.