Benone Sinulescu și Irina Loghin s-au iubit, în secret, în comunism? Gheorghe Turda rupe tăcerea: ”Irina l-a plăcut ca artist, ca bărbat, mai puțin”. Cât costă în prezent vechile lor albume EXCLUSIV

Benone Sinulescu s-a stins din viață pe 18 noiembrie 2021, luând cu el, în mormânt, toate secretele de suflet. A fost îndrăgostit, în anii tinereții, de colega lui de scenă, Irina Loghin, una dintre frumusețile muzicii populare? La doi ani de la decesul artistului, Gheorghe Turda rupe tăcerea. În exclusivitate pentru Playtech Știri, acesta demontează toate bârfele vremii, despre Nea Beni, unele, de-a dreptul sinistre.

Benone Sinulescu a încetat din viață pe 18 noiembrie 2021, din cauza unor grave probleme pulmonare, lăsând în urmă un uriaș gol, în lumea muzicii populare.

Despre artist s-au spus, de-a lungul vremii, în anii comunismului, tot felul de lucruri, inclusiv că ar fi fost îndrăgostit de fosta lui colegă de scenă, Irina Loghin.

Înainte de a înceta din viață, Benone Sinulescu a povestit despre relația cu Irina Loghin, lăsând însă să plutească o mare doză de mister:

”Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii, pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă.

Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat….Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap.

Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”.