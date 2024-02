Gheorghe Turda, despre umilința trăită la Iași de Irina Loghin: ”Era aplaudată, acum o dau jos de pe scenă?”. Cine o amenință cu tribunalul pe solistă? EXCLUSIV

Solista Irina Loghin (84 de ani) are de partea ei întreaga suflare a muzicii populare, după umilința trăită, zilele trecute, la Iași. Gheorghe Turda sare în apărarea Irinei Loghin, în disputa ei cu gazda show-ului, o prezentatoare de la Radio România Iași, care i-ar fi întrerupt brusc recitalul: ”Dureros!”, spune artistul, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Și Constantin Enceanu consideră regretabilă situația.

Irina Loghin suține că a trăit, zilele trecute, cea mai mare umilință, pe plan profesional, în cei peste 60 de ani de activitate artistică. Recitalul ei, susținut la Iași, în cadrul spectacolului aniversar ”Ion Macovei – 50 de ani de cântec”, i-a dat, la propriu, palpitații.

Nu se aștepta ca, la notorietatea ei, la tot ce a făcut pentru muzica românească, să părăsească scena în lacrimi, după ce gazda show-ului, Doina Baciu, i-ar fi întrerupt brusc prestația, cu intenția de a face loc și altor artiști, din noua generație.

Irina Loghin, ”Regina muzicii populare românești”, a vorbit despre această situație care i-a uimit și îndurerat și pe spectatorii din sală:

Lumea plătise să mă vadă pe mine și pe Sofia Vicoveanca! Aveam în contract scris să cânt 50 de minute, chiar o oră. Ea a intrat după 30 de minute și m-a scos afară. Publicul a huiduit! Până am ajuns la cabină publicul tot striga: ”Irina, Irina!”. Am spus publicului că organizarea e proastă și că voi reveni!”, a declarat Irina Loghin, potrivit Click !

Mă întâlnesc rar cu asemenea conflicte. Eu cântam și ea a venit și m-a dat, pur și simplu, afară din scenă. Am înțeles că e de la Radio. Eu știam că prezenta o tânără programul, dar nu a mai fost fata aia drăguță. A intrat ea peste mine, ea voia să lanseze niște tineri acolo. Dar, acolo nu era festival pentru tineri!

”Eu nu vreau să ia amploare acest conflict. Ce pot să zic? Lumea este așa cum este! Eu nu am nicio vină. Eu m-am dus acolo ca să fac un program, a fost public plătitor, iar biletul a costat destul de mult. A intrat, la un moment dat, o cucoană peste mine, nu știu cine era. Toată sala a huiduit-o, să mă dea afară.

Irina Loghin îi are de partea ei pe toți colegii de breaslă, și ei uimiți de modul în care artista a fost tratată pe scenă. Contactat de Playtech Știri, solistul de muzică populară Gheorghe Turda ne-a declarat, în exclusivitate:

”E vina organizatorilor. Eu, dacă nu am încredere, din capul locului în ei, nu merg la spectacole. Să nu ne lăsăm pe mâna unor neprofesioniști. Prezentatoarea a fost o salariată, probabil. Păcat și regretabil.

În America, Irina era aplaudată, aclamată, acum o dau jos de pe scenă? Și la 84 de ani, Irina Loghin cântă foarte bine, o ține vocea!

Am avut o relație foarte bună cu Irina, am fost colegi la ”Ciocârlia”, la ”Rapsodia”, am un respect deosebit pentru marea noastră cântăreață, care va lăsa în urma ei melodii de neuitat. Sfatul meu pentru toți artiștii: ”Să nu vă dați pe mâna oricui, în materie de organizare, că uite ce pățești!”, ne-a declarat Gheorghe Turda.