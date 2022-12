Avertisment pentru părinţi de la ANPC! La ce trebuie să fie atenţi când cumpără jucării pentru copii de Moş Nicolae

Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis un avertisment pentru părinți, la debutul sezonului cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. La ce trebuie să fie atenți românii când aleg jucăriile pentru copii de Moș Nicolae.

Primele zile ale lunii decembrie dau startul sesiunilor de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă. În timp ce părinții din toate colțurile țării se gândesc ce să le pună celor mici în ghetuțe de Moș Nicolae, reprezentanții ANPC vin cu o serie de avertismente și recomandări.

Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) i-a sfătuit pe români să cumpere mereu jucăriile pentru copii numai din magazine sau raioane specializate de unde vor primi factură, bon fiscal sau chitanță fiscală – documente ce dovedesc tranzacția și care pot fi folosite în eventualitatea în care va fi nevoie să facă o reclamație legată de calitatea sau siguranța produselor cumpărate.

Părinții mai sunt sfătuiți să verifice și dacă jucăriile vin cu instrucțiuni de folosire și alte avertismente specifice.

„Să nu cumperi jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi se pot îneca cu părţile mici. De asemenea trebuie respectate atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. Fraza ”Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere / pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani; fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună, pe etichetă”, spune Anghel.