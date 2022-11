Tichete de 150 de lei de Moş Nicolae. Cine sunt românii care primesc banii la început de decembrie

DIn ce în ce mai multe Consilii Locale anunță ajutoare sociale. Aceste ajutoare sunt sub forma de tichete de 150 de lei de Moş Nicolae. O astfel de decizie a fost luată la nivelul Consiliului Local Brașov pentru perioada următoare. Este vorba de o nouă campanie pentru anumite categorii sociale, sub denumirea de „Dar din suflet pentru seniori”, hotârâre luată în ultima ședință de consiliu.

„Dar din suflet pentru seniori” cu tichete de 150 de lei de Moş Nicolae

Ca în fiecare an, administrația locală din orașul de sub Tâmpa a anunțat o nouă campanie de ajutoare sociale pentru o anumită categorie socială. Așa cum spuneam, aceste ajutoare vor fi sub forma de tichete de 150 de lei de Moş Nicolae.

Aceste tichete de 150 de lei vor fi acodate în perioada următoare. Conform hotărârii luate în Consiliul Local, tichetele pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare. Până la prezenta decizie a CL Brașov, sumele erau de 100 de lei, acum fiind majorate la 150 de lei.

Primăria Brașov spune cine sunt românii care primesc banii la început de decembrie

Conform HCL nr. 71/2019, modificată pentru anul în curs, s-au stabilit și care sunt românii care primesc banii la început de decembrie, după cum urmează:

toate persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, cu vârsta peste 65 de ani bărbaţii şi 63 de ani şi a căror pensie este de până la 1200 de lei inclusiv;

toate persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, femeile, care împlinesc vârsta pe tot parcursul anului şi a căror pensie este de până la 1200 de lei inclusiv;

se consideră vârsta împlinită în tot cursul anului de acordare a tichetelor;

solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate față de bugetul local.

În același document se specifică și care sunt documentele necesare pentru a putea beneficia de aceste tichete de 150 de lei, după cum urmează:

Acte necesare

cuponul de pensie de pe luna anterioară solicitării şi/sau de pe luna în curs (original și copie xerox) al persoanei îndreptăţite;

actul de identitate (BI/CI) original şi copie xerox;

cerere de acordare a tichetelor completată de beneficiar (descarcă aici).

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal original;

Pentru beneficiarii nedeplasabili sunt necesare următoarele acte

cupon de pensie al persoanei îndreptățite, pentru luna anterioară sau luna solicitării (original și copie xerox);

actul de identitate (CI/BI) al persoanei îndreptățite (original și copie xerox);

cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor ;

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal original;

împuternicire olografă (completată de beneficiar) pentru persoana mandatată să ridice tichetele;

actul de identitate (CI/BI) (original și copie xerox) al persoanei împuternicite.

„Actele menționate sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea acordării tichetelor sociale.”, se mai arată în documentul republicat al Consiliului Local Brașov.