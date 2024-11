Ce pensie avea Silviu Prigoană. A dezvăluit suma în ultimul său interviu: “Mi-am asigurat un confort. Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”

Cu câteva zile înainte de a se stinge din viață, Silviu Prigoană a participat la un podcast. Ultimul material filmat de el, pentru podcastul lui Bursucu, a apărut pe internet la scurt timp după moartea afaceristului. Ce spunea acesta despre banii pe care i-a adunat și despre suma pe care o încasa lunar de la stat, drept pensie.

Silviu Prigoană, despre relația cu banii

Silviu Prigoană a fost un om de afaceri prosper, pentru care banii au jucat mereu un rol important. Regretatul milionar nu a făcut un secret din faptul că banii îi aduc un confort și îl ajută să aibă grijă de familie. În tinerețe, Prigoană a contribuit semnificativ la fondul de pensii, pentru a-și asigura liniștea la bătrânețe.

Cu câteva zile înainte să moară, a filmat un podcast alături de Bursucu, unde a vorbit inclusiv despre relația cu banii. Ca o premoniție ciudată, afaceristul spunea că nu țintește să fie cel mai bogat om din cimitir.

”După sănătate, banii sunt cei mai importanți. Banul nu înseamnă nimic pentru mine, dar asigură confort. Eu nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir, nu mă interesează chestia asta. Vreau să am o viață confortabilă, pe care o am. Mi-am asigurat un confort, dar am muncit pe tema asta. Am tras la greu 30 de ani cu un picior de lemn ca să am un confort în momentul de față. Am avut inteligența să contribui foarte mult la bugetul de pensii, ca să am și eu o pensie confortabilă, ca să nu ajung la mâna copiilor”, a mărturisit Silviu Prigoană, în podcastul realizat de Bursucu.

Ce pensie încasa Prigoană

Fostul afacerist a contribuit semnificativ la sistemul de pensii în tinerețe, astfel că în prezent încasa o pensie de 12.000 de euro lunar. Deși suma este una mare, Prigoană spunea că și cheltuielile sunt pe măsură, astfel că ar fi avut nevoie de mai mulți bani pentru a face față provocărilor financiare.

”Iau 12.000 de euro pensia în fiecare lună, dar am și contribuit. La recalculare, mie nici nu mi-au luat, nici nu mi-au dat. M-au lăsat așa. Dar îmi măresc de la 1 ianuarie, s-au lăudat băieții că ne măresc pensiile. Bagă acolo 15%. Nu e rău. Toc pensia în fiecare lună. Școala copiilor, biletele de avioane, pleacă, vin înapoi. Nu ajung banii! Oricâți bani ai, nu îți ajung. Cheltuiesc pe lună 60.000 de lei (n.r. toată pensia). Nu mai am firme, nu mai am nimic. Eu în momentul în care am fost deputat, legea mi-a spus: ori administrator de companie, ori deputat. Atunci am renunțat la toate firmele. Ce am putut, am vândut pe repede înainte. Acum trăiesc doar din pensie, dar mai facem câte ceva, că viața e tristă”, a mai spus acesta.

Într-un alt podcast, în urmă cu ceva timp, Prigoană spunea că a avut în trecut un salariu de 160.000 de euro brut. Din acești bani, 60.000 de euro ajungeau la stat, în fiecare lună.