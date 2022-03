Anunțul zilei despre creșterea pensiilor. Ministrul Finanţelor a preconizat o dată apropiată

Încă de anul trecut, majoritatea pensionarilor au așteptat să se materializeze promisiunile guvernanților de majorare a pensiilor. Odată cu izbucnirea crizei din Ucraina, noile declarații ale ministrului de Finanțe pun într-o nouă lumină aceste măsuri sociale. Argumentul de stopare a procesului de majorare este chiar situația de război din Ucraina. Demeresul vine și pe fondul unei inevitabile noi crize economice. Deși Adrian Câciu spune că sunt luate în calcul trei scenarii la construcția strategiei fiscal bugetare, nu încălzește cu nimic pensionarul român care aștepta o majorare a pensiei.

Ultimii doi ani, de pandemie și criză economică, au avut efecte aproape devastatoare asupra economiei românești. Primii care au resimțit aceste efecte au fost cein din industria HoReCa, azi aproape falimentari. De cealaltă parte, o altă categorie care a resimțit și resimt în continuare această situație sunt pensionarii, mai ales cei cu pensii minime și extrem de mici.

Ultimele două guvernări PNL au reușit să îndatoreze România pe plan extern la valori record pentru ultimii 30 de ani. Îndatorirea, plus cele două crize, au dus la o rată a inflației foarte ridicate, valoarea acesteia fiind la 1 ianuarie 2022 de peste 8 procente.

Noua guvernare de coaliție, pe fondul unei a treia crize, cea energetică, a încercat să producă măsuri sociale. Măsurile erau menite să contracareze efectele majorărilor de prețuri. Au fost emise mai multe OUG-uri în acest scop, dar nimic referitor la majorări salariale și pensii.

Pensionarilor, spre finalul anului trecut, li se promiteau procente de majorări, etapizate, începând cu prima lună din 2022. Au fost chiar conflicte în cadrul coaliției pe asumarea celor 9% din PIB regăsite în PNRR. Cu toate astea, pensionarii români care trăiesc cu pensia de subzistență la cote minime nu au văzut niciun ban în plus. Nu ne referim aici la acea bonusare de a 13-a pensie acordată la 1 ianuarie 2022, ci la pensia concretă.

Acum, pe fondul rpzboiului ruso-ucrainean, ministrul Adrian Câciu vine să anunțe această categorie socială că pensiile vor fi mărite, dar mai spre vară. Motivul invocat a fost situația de criză din Ucraina.

„Când am făcut strategia fiscal bugetară, am analizat cele trei scenarii pe care trebuie să le luăm în calcul. Trebuie să vedem cât va dura cu efectele reale ale conflictului din Ucraina. Pentru că ele au o serie de costuri. Am văzut unii politicieni spun că da, se poate, scădem taxe.

Cred că trebuie să le luăm gradual. Trebuie să răspundem în acest moment şi cu o serie de măsuri care să spună că în acest interval de timp suntem protejaţi. Să vedem care sunt provocările care vin pe parcurs şi să venim cu un răspuns mai spre vară.”, spune ministrul Adrian Câciu.