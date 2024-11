Ce a apărut la mormântul lui Silviu Prigoană, la puțin timp după înhumarea afaceristului. Adriana Bahmuțeanu, prima prezentă

Silviu Prigoană a fost înmormântat în secret, pe 14 noiembrie, la două zile după ce a murit. Familia a preferat ca totul să se întâmple cât se poate de discret, așa cum și-a dorit afaceristul. La câteva zile după înmormântare, cavoul familiei Prigoană s-a umplut de coroane de flori.

Fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană au organizat înmormântarea afaceristului în cea mai mare discreție, astfel că totul s-a desfășurat în cadru restrâns. Cei care l-au cunoscut pe afacerist și nu au putut participa la priveghi și la înmormântare i-au adus acum un omagiu, post-mortem.

În primul weekend după ce Prigoană a fost înmormântat, cavoul familiei din cimitirul Lutheran – Evanghelic din București s-a umplut de coroane și jerbe. Cei care l-au cunoscut au trecut pe la mormânt pentru a-i aduce un omagiu, a-i aprinde o lumânare și a-l pomeni. Cineva dintre apropiați a dus și o farfurie de colivă la mormânt, așa cum este obiceiul, potrivit imaginilor surprinse de paparazzi. Vezi imaginile AICI!

Și Adriana Bahmuțeanu a lăsat deoparte neînțelegerile dintre ei, din ultimii ani, și a mers la căpătâiul fostului soț. Vedeta este îndurerată de faptul că nu își poate lua copiii din casa răposatului afacerist și a făcut apel la rudele acestuia să o lase să își vadă băieții.

Gabriela Lucuțar, alias Regina Întunericului, a fost cea care s-a ocupat de înmormântare. Aceasta se cunoștea de mulți ani cu Silviu Prigoană și a primit instrucțiuni clare de la afacerist cu privire la momentul înmormântării. Patroana de pompe funebre a fost angajată de fiul lui Prigoană, Honorius, pentru a se ocupa de toate detaliile.

„În ultima vreme vorbea foarte des despre asta, cel puțin o dată pe săptămână, să pună la punct niște detalii. Noi zâmbeam, râdeam și îi spuneam să stea liniștit că se va întâmpla asta foarte târziu. Uite că nu s-a întâmplat târziu. Cum să spuneți că nu s-a făcut necropsie? Cum să spuneți că este viu? Cum să își însceneze moartea? Nu și-a dorit să fie văzut mort.

Am rămas fără voce, cred că Silviu Prigoană a vrut să nu mai vorbesc nimic. Este prima dată în viață când rămân fără voce. În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius – sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați – ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru cancan.ro.