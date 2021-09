HoReCa, rugăminte disperată către Guvern. Ce vor pentru clienții lor care au green pass

Situație disperată! O scrisoare deschisă a fost trimisă de către HORA după ce a fost anunțat că activitatea din restaurante, cafenele și baruri o să aibă de suferit dacă se atinge pragul de 6/1000, așa că reprezentanții au venit cu o rugăminte pentru Guvern.

Mai exact, reprezentanții Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România au cerut ca noile restricții să nu fie aplicate pentru clienții care prezintă certificatul verde. Industria a fost puternic lovită de pandemie, așa că toți cei care lucrează în acest sector vor să aibă parte de înțelegere.

E nevoie să o spunem încă o data – HORECA A FOST ȘI ESTE CEA MAI AFECTATĂ INDUSTRIE DE PESTE 1 AN ȘI JUMĂTATE! Am fost decimați, forța de muncă a dispărut efectiv, criza personalului ne amenință afacerile mai rău decât cea financiară.

De asemenea, toți cei care lucrează în sector se arată indignați după ce au reușit să respecte toate măsurile. În contextul în care multe afaceri au avut de suferit și multe restaurante, baruri și cafenele s-au închis, reprezentanții își doresc să primească sprijin.

„Nu este decât strigătul indignat al unei industrii oricum puternic reglementată care se confrunta încă dinainte de criza sanitară cu o lipsă acută de personal.

Am fost ascultători, am respectat toate măsurile și am susținut dialogurile pașnice și constructive, dar acum nu există destule vorbe care să exprime strigătul de neputință.

Suntem puși la colț din iresponsabilatea unor politicieni ce par să nu înțeleagă cum funcționează economia și mecanismele ei.

Asistăm nu doar la evenimente care sfidează măsurile de siguranță, ci și la legi votate de politicieni parcă numai pentru ei, este anormal ca o țară întreagă să amâne nedefinit evenimente importante și să închidă afaceri din neglijența și abuzul de putere a câtorva.”, este menționat în scrisoare.