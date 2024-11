Acuzațiile dure pe care Floricica Dansatoarea i le aduce Adrianei Bahmuțeanu, după moartea lui Silviu Prigoană: ”Nu ți-e rușine? Du-te la muncă, plângi la comandă!”

Floricica Dansatoarea intervine în scandalul momentului, legat de averea lui Silviu Prigoană. Aceasta a publicat un filmuleț pe TikTok, în care face acuzații la adresa Adrianei Bahmuțeanu și își spune părerea cu privire la moștenire. Reacțiile celor care o urmăresc nu au întârziat să apară.

Controversele legate de averea lăsată în urmă de Silviu Prigoană au ajuns și la urechile Floricicăi Dansatoarea. Aceasta a făcut un filmuleț în care își spune părerea pe marginea subiectului, în stilul caracteristic. În colimatorul ei a intrat și Adriana Bahmuțeanu, care a declarat în repetate rânduri că nu își poate lua copiii din casa fostului soț.

Cei care o urmăresc pe TikTok s-au amuzat pe seama reacției ei, alții au luat-o în serios și au încercat să îi explice faptul că Adriana Bahmuțeanu vrea doar să își ia copiii acasă, nu pretinde avere.

În urmă cu câteva zile, prezentatoarea TV s-a adresat autorităților pentru a-și putea lua copiii din casa fostului soț. Adriana Bahmuțeanu a mers la DGASPC, iar la ieșire a stat de vorbă cu presa și a lămurit aspectul legat de succesiune. S-a zvonit că vedeta ar fi făcut demersuri pentru deschiderea succesiunii, însă a precizat că nu a inițiat ea nimic în acest sens.

„Cine a înaintat succesiunea, aveți idee? Eu nu am înaintat nicio succesiune, n-am făcut niciun demers în acest sens și este iar o toxicare de presă pentru că eu personal nu am depus la niciun notar vreun demers pentru succesiune în acest moment. Am așteptat să se răcească mortul, să stăm de vorbă amiabil, să ne înțelegem ca oamenii. Altcineva a depus succesiunea, asta înseamnă că există un interes financiar, iar această alienare parentală are, evident, că are acest substrat (…) Ce pot ei face este să ia repede banii din conturi, banii din casă, banii din seif ai lui Silviu Prigoană”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Știrile Antena Stars.