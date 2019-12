ANM, avertisment de ultimă oră. Cod galben de viscol și zăpadă. Ce zone vor fi cele mai afectate

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru azi, 11 decembrie. Din păcate, aceasta vine însoțită și de avertizări serioase de cod galben de viscol și zăpadă.

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat faptul că iarna își intră serios în drepturi. Ninsosile vor fi la ele acasă, iar stratul de zăpadă va deveni consistent pe zi ce trece. De asemenea, zăpada se anunță a fi însoțită de viscol. Începând cu ziua de joi, de la orele 02:00 până sâmbătă la orele 10:00, va ninge, iar vântul va sufla tare, cu rafale de 70. Ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea va scădea semnificativ, stratul de zăpadă depus nou fiind consistent. Ploile vor veni în nordul Olteniei și al Munteniei, iar în intervalul specificat se vor acumula cantități de apă de 20-25 de l/mp și izolat 30 l/mp.

„Valabil de la : 11-12-2019 ora 11:10 până la : 11-12-2019 ora 14:00 În zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Moldovenești, Călărași, Săndulești, Tureni, Ploscoș; Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m. În zona : Județul Alba: zona joasă; Județul Alba: Vințu de Jos, Șibot, Săliștea, Blandiana; Județul Mureş: zona joasă; Județul Sibiu: zona joasă; Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură”

Administrația Națională de Meteorologie