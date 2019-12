Prognoza meteo ANM pentru miercuri, 11 decembrie. Meteorlogii anunță ploi

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță o nouă progoză pentru azi, 11 decembrie. Cum va fi vremea în toată țara și care sunt maximele și minimele pentru ziua de miercuri?

Meteorologii de la ANM au anunțat faptul că ploile cuprind toată țara. De asemenea, aceștia anunță și valori mai ridicate decât cele normale perioadei în care ne afăm. Precipitațiile vor veni în toată țara, în afară de Transilvania. Vântul va fi slav până la moderat în sud-estul țării și în nodrul Transilvaniei, iar maximele scad cu 1-2 grade Celsius. În București, cerul va fi noros pe tot parcursul zilei de miercuri, iar după orele 18 este posibil să apară precipitațiile sub formă de ploaie, neînsemnate cantitativ.

Maximele vor fi cuprinse între 3-4 grade Celsius, iar minimele între 0 și 2 grade Celsius. Cele mai ridicate valore se vor înregistra la orele după-amiezii.

Iași: 4 grade Celsius

Galați: 6 grade Celsius

Constanța: 11 grade Celsius

București: 6 grade Celsius

Craiova: 8 grade Celsius

Timișoara: 8 grade Celsius

Cluj-Napoca: 5 grade Celsius

„Vom avea temperaturi mai mari iarna, dar vor fi şi temperaturi mult mai severe decât înainte, este o reconfigurare a transferului de energie între componentele sistemului, un transport de energie mai mare în sistem, deci şi manifestările caracteristice pentru locul şi timpul de an sunt mai severe, mai energetice”

Climatologul Roxana Bojariu

„Valabil de la : 11-12-2019 ora 11:10 până la : 11-12-2019 ora 14:00 În zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Moldovenești, Călărași, Săndulești, Tureni, Ploscoș; Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m. În zona : Județul Alba: zona joasă; Județul Alba: Vințu de Jos, Șibot, Săliștea, Blandiana; Județul Mureş: zona joasă; Județul Sibiu: zona joasă; Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură”

Administrația Națională de Meteorologie