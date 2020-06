Andreea Tonciu, desființată după ultima apariție! Este de nerecunoscut

Andreea Tonciu e luată la rost de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Schimbarea de look a brunetei se pare că nu este pe placul lor. Cum arată acum concurenta de la Bravo, ai Stil?

Andreea Tonciu este într-o continuă transformare de când și-a găsit iubirea vieții sale. Aceasta a recunoscut că din clipa în care l-a întâlnit pe tatăl fetiței sale a ales ca viața ei să se shcimbe extrem de mult. Cu toate că a iubit dintotdeauna camerele de luat vederi, de dragul lui a renunțat o bună perioadă la aparițiile în lumea mondenă, și-a schimbat foarte mult stilul vestimentar și este mai cumpătată decât înainte. Acum, cel mai probabil așteptând anunțul mult dorit de la Bravo, ai Stil, pentru ca aceasta să revină în emisiune, adoptă din ce în ce mai multe stiluri pe care să le facă cunoscute pe scena show-ului de modă.

Din păcate, se pare că nu mereu îi iese. Andreea s-a pozat ca o adevărată Cleopatra a anilor noștri, cu breton și machiată strident în zona ochilor, lucru care nu i-a adus deloc laude din dreptul fanilor săi. Cei mai mulți au considerat că nu se potrivește deloc cu stilul ei. ”Nu iti stă bine deloc!!!!!/ Doamne ferește, ești mult mai frumoasa fără atâta machiaj și edit./ Nu îți sta bine…/ Buna, nu te avantajeaza/ Așa mult imi place de tine dar de data asta spun nuuu🙈/ Cat glet ai pe fata”, au fost doar câteva din comentarile internauților.

„Aş vrea să mai dau jos din kilogramele pe care le am. Dacă nu reuşesc să dau jos cu sala, nu obişnuiesc să merg la sală, o să recurg la operaţie. Nu am făcut sală, sunt o fire foarte comodă, merg două zile şi apoi abandonez. Dacă nu scap de kilograme o să recurg la o operaţie, nu este o ruşine. Mi-e greu cu dieta, mai ales că în toate vacanţele în care mergem îi spun soţului meu că vreau să fie cu all inclusive”

Andreea Tonciu (Antena Stars)