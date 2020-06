Ce mașină conduce, de fapt, Andreea Tonciu. A costat peste 70.000 de euro

Andreea Tonciu și-a făcut cadou un bolid de lux la împlinirea a 34 de ani. Vedeta este tare mândră de noua achiziție și a vrut să împartă vestea cu fanii virtuali.

Ce mașină are, de fapt, Andreea Tonciu. A costat cel puțin 70.000 de euro

Andreea Tonciu și-a cumpărat mașină la câteva zile după ce a împlinit 34 de ani. Concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities” este topită după autoturismul de lux și a împărtășit vestea cu prietenii de pe rețeaua de socializare.

Andreea Tonciu și-a anunțat fanii că și-a cumpărat mașină postând un filmuleț, iar în descrierea lui a scris: “My new car (n.red.: Noua mea mașină)”.

My new car❤️ Publicată de Niculescu Andreea pe Vineri, 29 mai 2020

Andreaa Tonciu, ședință foto cu bijuteria pe patru roți

De asemenea, în weekendul ce a trecut, Andreea Tonciu a postat și fotografii cu noua bijuterie pe patru roți. Andreea Tonciu s-a fotografiat în fața mașinii, iar Rebeca, fiica vedetei, a fost fotografiată pe capotă

După ce apropiații și fanii au admirat interiorul bolidului de lux, în weekend, Andreea Tonciu s-a pozat în fața acestuia, iar fiica sa, Rebecca, se află pe capotă. Mașina cumpărată de Andreea Tonciu este un Mercedes E Klasse Coupe AMG Line. Bolidul are are un preț de pornire de aproape 70.000 de euro. În funcție de dotările pentru care optează clientul suma poate crește considerabil.

Fanii virtuali s-au bucurat alături de Andreea Tonciu

“Să o stăpânești sănătoasă și să vă aducă cu bine de peste tot, surioară! Te pup ?”, “Poartă centura???”, “Wow, să ai noroc de ea?”, “Superbă!”, “Să o stăpânești sănătoasă şi să te bucuri de ea, Andreea” sunt doar câteva dintre comentariile postate de pietenii virtuali ai Andreei Tonciu. Andreea Tonciu a fost în depresie, înh 2018, iar în acea perioadă tot ce își dorea era să își găsească ceva de făcut, întrucât nu mai putea sta în casă.

“Am fost în depresie! Mă săturasem să am viaţa aia monotonă pe care o aveam. Voiam să ies, ştii cum eram înainte. Mă duceam la filmări, mă duceam la job-uri… Acum să stai închisă într-o casă, am zis că înnebunesc. (…) I-am zis (n.r.: soțului său): Mă duc şi mă angajez pe 20 de milioane, i-am zis. Sincer!”, povestea concurenta Bravo Ai Stil Celebrities la vremea respectivă.