Andreea Bănică are probleme de sănătate. Ce le-a mărturisit fanilor

Andreea Bănică are probleme de sănătate destul de grave. Vedeta și-a anunțat fanii pe Instagram că nu își poate onora promisiunea de a particpa la evenimentul pe care îl avea planificat. Cu o zi înainte de a face anunțul că se simte rău, Andreea Bănică a fost invitat la Xtra Night Show, acolo unde a făcut un spectacol de senzație, cântând noua piesă.

Cu toate acestea, cântăreața s-a văzut nevoită să anuleze evenimentul la care trebuia să cânte, asta deși, a spus ea, a performant în condiții foarte grele, de-a lungul carierei. Semn că artista are într-adevăr ceva grav, pentru că ea a spus ca a cântat și în momentul în care a avut febră 40.

Cu toate că este o perioadă în care orice artist și-ar dori să mai fie pe scenă, oricare ar fi ocazia, Andreea Bănică s-a văzut nevoită să reprogrameze, din cauza stării pe care o are. Blondina nu a dat prea multe detalii cu privire la ce i s-a întâmplat.

Vedeta s-a arătat extrem de supărată din cauza faptului că nu își poate onora promisiunile față de fani și organizatorii evenimentului, însă a declarat că speră ca starea ei să se îmbunătățească, astfel încât să se poată țină de promisiuni.

Andreea Bănică este martor în procesul anevoios dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Artista este bună prietenă cu fosta soție a afaceristului și a ajutat-o în multe situații, inclusiv când aceasta a plecat de acasă cu cei doi băieți. Vedeta a povestit cum a ajuns să fie martoră în acest proces.

“A fost acea legătură dintre mine și Claudia din trecut, care nu s-a rupt niciodată. Ea m-a rugat să fiu martor. Nu m-am dus ca martor al căsniciei lor. Am fost singurul om care a ajutat-o atunci când nimeni nu ajutat-o. Am fost de două ori la tribunal, m-am simțit puțin hărțuită la proces. Dar am făcut față. Nu mi-a plăcut în instanță. Nu poți să motivezi ce ai de zis. Te pune să zici doar: da sau nu. Pai de ce mă mai chemi? Eu chiar am spus ce s-a întâmplat în seara aia, în ce stare am găsit-o, cum am luat-o de acolo. Mi-a spus: blondo vino, nu am cine să mă ajute”, a declarat Andreea Bănică.