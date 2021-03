Andreea Bănică a divulgat secretul relației perfecte cu soțul ei. Ce îi spune să facă, mereu

Artista Andreea Bănică a venit azi la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV. Aceasta a vorbit despre piesa sa lansată de curând, și anume ”Dragoste încercată”, în colaborare cu Dorian Popa, dar și despre relația cu soțul ei, Lucian Mitrea, relație începută încă din adolescență.

Andreea Bănică a spus că cheia unei relații perfecte este comunicarea. În plus, aceasta știe cum vrea să fie răsfățată de soțul ei și nu se sfiește să-i spună și lui ce nevoi are. Acesta îl admiră pe soțul ei pentru că este un tată bun pentru cei doi copii ai lor.

”Am o fetita care face 12 ani si mi-as dori sa gandeasca ca mine, ca o femeie trebuie să fie ingrijita. Atunci cand avem momentele noastre, trebuie sa le avem doar pe ale noastre. Cred că cea mai importanta este iubirea. Cand un om frumos iti deschide usa, te simti si tu mai bine. Vreau sa fiu o babita frumoasa si cool.

Noah (n.red. fiul lor) i-a luat mintile lui Lucian, are multa dragoste pentru el, cred ca asta este unul dintre cele mai frumoase lucruri. Foarte rar ma rasfata sotul, insa astazi mi a trimis pe whatsapp o floare. Ieri m-a suparat putin, dar azi mi-a trecut. Eu stiu sa ma rasfat singura, ii arat si lui ce sa faca, ii spun de ce anume am nevoie. Ii zic sa nu mai imi cumpere chiloti si sutien care imi sunt mici sau care nu imi plac, pentru ca le arunc dupa. Eu recunosc ca imi doresc lucruri pe care nu le aveam in copilarie”, a spus Andreea Bănică la „Vorbește lumea”, de la Pro TV.