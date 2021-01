Informații șocante ies la iveală în cel mai urât divorț din showbizul românesc din ultimul an. Gabi Bădălău, șantajat de Claudia Pătrășcanu? Răsturnare de situație ireală, mai ales după ce artista a apărut de câteva ori la TV să își povestească drama.

Scandalul dintre cei doi foști soți continuă. După ce Claudia Pătrășcanu a apărut din ce în ce mai des la tv, povestind drama sa, Gabi Bădălău se apără. După o perioadă de 2-3 săptămâni în care a petrecut de zor cu Bianca Drăgușanu în Dubai și apoi Maldive, Gabi Bădălău a revenit în România.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au aterizat vineri în România. Acesta nu a mai zăbovit mult cu blonda și s-a dus imediat la Constanța să își vadă fiii. Acolo, Gabi susține că a fost ținut ore întregi afară deoarece Claudia Pătrășcanu nu a vrut să îi dea copiii.

Furios din cale afară după ce soția a spus în direct, la PRO TV, că este consumator de droguri și că își neglijează copiii, Gabi Bădălău a pus piciorul în prag. Acesta susține că îi va face plângere penală:

“Am înțeles că ea ar vrea custodie exclusivă, de aceea mă acuză că sunt traficant. Luni am programare la IML să fac testul antidrog. În nici un caz nu pot să-i dau 15 000 de euro, eu consider că-i ajung 2000-3000 de euro. Eu plătesc tot, școala copiilor, tot. Veniturile mele legale nu sunt așa de mari ca să-i dau 15.000 de euro. La cum se poartă acum, cred că s-a măritat cu mine pentru bani”, a mai spus Gabi Bădălău , la aceeași emisiune.

“O să-i fac plângere penală. Claudia mă șantajează cu copiii. Acum câteva luni am primit o hârtie în care Claudia îmi cere 15.000 de euro și un apartament, plus cheltuieli cu școala copiilor”, a declarat Gabi Bădălău, la Xtra Night Show.

Gabi Bădălău a mărturisit, în cadrul emisiunii de la Antena 1, că fosta soție este cea care l-ar fi denunțat la DNA pentru niște afaceri. După toate aceste gestul care denotă ură, nu iubire, Claudia Pătrășcanu ar fi încercat să se împace cu el.

“Eu nu am încredere în ea, ea ne inregistra în casă când vorbeam de afaceri, trimitea la DNA. Am fost chemat la DNA. M-au audiat și am primit neînceperea urmăririi penale. Ce înseamnă “prăduiala” asta? Ferească Dumnezeu să mă apuc să dau înregistrări cu ea! Am ajuns la disperare! Ea a încercat să ne împăcâm, dar nu o pot ierta”, a mai spus Gabi Bădălău.

“Ea a fost respectată la noi acasă. A avut nu știu câte bone, eu nu am dat o palmă niciunei femei, părinții mei o tratau bine. Ce carieră avea ea? Era vreo Delia să cânte pe 10.000 de euro? Recunosc că am înșelat-o! De atunci trăiam numai în stres. Mă punea să-i dau video unde merg”, a mai dezvăluit acesta.