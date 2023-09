Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat de dragul fetițelor. Cum au apărut cei doi în prima zi de școală: „Iată-ne cu emoție”

Zi extrem de importantă pentru Andreea Bălan și George Burcea. Cei doi au făcut ”pace” de dragul fetițelor și au luat parte împreună la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Iată primele imagini cu cei doi.

Deși Andreea Bălan și George Burcea nu mai formează de mult timp o familie, ei continuă să păstreze o relație bună de dragul celor două fetițe pe care le au. Astfel, actorul încearcă, pe cât este posibil, să fie cât mai mult prezent în viața lor.

Prin urmare, luni, 11 septembrie, cei doi și-au condus împreună fetițele în prima zi de școală și le-au fost alături în cel mai frumos moment din acest an. Ella a pășit în clasa 1, în timp ce Clara merge în grupa mare la grădiniță.

Jurata emisiunii Te cunosc de undeva și actorul se pot declara doi părinți împliniți și asta pentru că fetițele lor cresc frumos și au parte de o educație aleasă. Astăzi le-au condus în prima zi de școală, iar mesajele pe care le-au postat amândoi pe conturile lor de Instagram sunt cât se poate de emoționante.

”Let’s go to school

Prima zi de școală a Ellei și prima zi în grupa mare a Claritei! Timpul trece atât de repede și iată-ne cu emoție și cu bucurie în această zi minunată!

Baftă tuturor copiilor în noul an școlar!”, a scris Andreea Bălan în descrierea clipului video.