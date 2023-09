Andreea Bălan lansează o piesă cu fiica ei, Ella. Ce spune artista despre tatăl fiicelor sale: “Depinde de programul lui” EXCLUSIV

Andreea Bălan se ocupă personal ca Ela și Clara să desfășoare diverse activități extrașcolare, pentru a descoperi domeniul în care își vor dori să facă performanță. Prin prisma iubitului ei, Victor Cornea, fetele au îndrăgit tenisul, așa că, în prezent, se delectează și cu acest sport.

Cum vă pregătiți pentru școală, pentru grădiniță?

De ce ai optat pentru o instituție de învățământ de stat?

Va veni în prima zi de școală/grădiniță și tatăl fetițelor să le fie alături?

Nu știu, dacă nu are filmări, poate vine. Dacă are, nu știu ce face, nu am vorbit, dar depinde de programul lui. Dacă e liber, vine, dacă nu, nu.