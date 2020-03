Andreea Bălan nu iartă pe nimeni, în plin scandal cu George Burcea. “Poate nu eram cu el”

Andreea Bălan face declarații extrem de emoționante, dar și dure la adresa criticolr ei, despre postura de mamă singură în care s-a regăsit în primăvara lui 2020. Din câte a lăsat Andreea să se înțeleagă în mesajele subtile postate în mediul online, ar fi încercat să salveze cât se putea din căsnicia ei, dar nu era de ajuns să-și dorească doar ea acest lucru.

Andreea Bălan și George Burcea au ajuns la divorț, actorul părăsind zilele precedente casa în care locuia cu vedeta. Iubirea, în cazul lor, a durat numai 4 ani și jumătate, iar greșelile au apărut la cinci luni distanță de cununia religioasă, care părea punctul de început al noii familii. Chiar dacă viața pare să le fie o tornadă, cei doi abordează atitudini diferite. Din câte a lăsat Andreea să se înțeleagă în mesajele subtile postate în mediul online, ar fi încercat să salveze cât se putea din căsnicia ei, dar nu era de ajuns să-și dorească doar ea acest lucru.

Andreea, odată cu apariția informațiilor despre divorț, a fost aspru judecată că nu și-ar fi dat interesul pentru familia sa, și că este mult mai interesată de carieră, însă artista a dat cărțile pe față și a spus verde în față tot adevărul pentru a elucida toate posibilele acuzații și bârfe. Nimeni nu s-ar fi gândit că situația va degenera astfel, cel puțin în atât de puțin timp de la marele eveniment, așa că admiratorii cuplului au sărit cu întrebări, sugerându-i chiar să iasă în presă și să facă declarații pentru a clarifica situația, ca mai apoi să ”își vadă de drum”.

Într-un ultim interviu pe această temă Andreea încearcă să-i facă să înțeleagă pe cei care au acuzat-o de dezinteresul față de familie, că este exact contrariul și că vedeta și-a dedicat timpul familiei și că nu este vorba doar de interesul față de carieră.

”Eu cânt de la 10 ani şi toată viaţa mea am cântat şi am fost pe scenă. Dar lângă muzică eu mi-am dorit o familie. Dacă nu îmi doream şi eram o carieristă înfocată nu făceam doi copii. Dacă eram axată doar pe carieră nu eram cu el, poate nu făceam doi copii, poate nu făceam nunta. Am fost întotdeauna extrem de cumpătată. Dar probabil firea mea, i-a făcut sa creadă că doar asta mă interesează. Trebuie să fii dur în industria asta, că e o industrie a bărbaţilor. Eu am o latură bărbătească mai accentuată”, a ținut artista să precizeze.