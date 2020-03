Andreea Bălan, despre postura de mamă singură. Ce vrea să facă după despărțirea de George Burcea

Andreea Bălan face declarații extrem de emoționante despre postura de mamă singură în care s-a regăsit în primăvara lui 2020. Ce spune vedeta despre noul rol pe care este nevoită să-l joace?

De doi ani, Andreea pare că încearcă extremele vieții, dovadă fiind evenimentele la polul opus cu care a fost nevoită să facă cunoștință. Cântăreața trece printr-o perioadă extrem de dură – cea în care trebuie să-și ia gândul de la familia visurilor și să dea piept cu o perspectivă necunoscută a bărbatului pe care încă îl iubește. Amintim că George Burcea a fost un pilon important în despărțirea lor definitivă.

Din câte a lăsat Andreea să se înțeleagă în mesajele subtile postate în mediul online, ar fi încercat să salveze cât se putea din căsnicia ei, dar nu era de ajuns să-și dorească doar ea acest lucru. Întrebată despre cum ține piept situației și cum face față noului peisaj, vedeta a susținut că este foarte greu „să existe acest rollercoaster emoțional.”

„Eu am trăit într-un an cât alții în 10. Nașterea Clarei, stopul cardiac, revenirea pe scenă, nuntă, concerte și apoi separarea. Este foarte greu să existe acest rollercoaster emoțional și nu e ușor de gestionat. Nu m-am imaginat niciodată în postura de mamă singură și nu mi-am dorit acest lucru. Piesele de genul acesta sunt terapeutice și pentru mine, nu doar pentru public. Inimă de fier mă ajută să accept ceea ce nu pot controla și să înțeleg că așa e viața, imprevizibilă, și că nu avem ce face decât să mergem înainte cu speranța că într-o zi va fi mai bine. Mi-am dorit foarte mult să fiu autentică în fața publicului, de aceea am și făcut vlog și nu e ușor, pentru că fiecare gest sau fiecare lucru sincer pe care îl arăți este supus interpretării și judecății”

Andreea Bălan (Sursa: elle.ro)