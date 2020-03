Ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia Andreei Bălan. Anunțul făcut la Capatos despre George Burcea

Andreea Bălan a ieșit la declarații. Solista a acceptat invitația lui Dan Capatos în emisiunea sa, ”Xtra Night Show” pentru a vorbi despre destrămarea familiei ei, lucru confirmat deja de solista, în mediul online. Ce s-a întâmplat în căsnicia ei cu George Burcea?

Andreea Bălan și George Burcea au ajuns la un pas de divorț, actorul părăsind zilele precedente casa în care locuia cu vedeta. Iubirea, în cazul lor, a durat numai 4 ani și jumătate, iar greșelile au apărut la cinci luni distanță de cununia religioasă, care părea punctul de început al noii familii. Chiar dacă viața pare să le fie o tornadă, cei doi abordează atitudini diferite.

Cântăreața se concentrează pe carieră, chiar ieri lansând o nouă melodie, ”Inimă de fier”, o piesă despre puterea de a te ridica ori de câte ori viața te încearcă, în timp ce Burcea gătește, fiind una dintre pasiunile sale supreme, lucru împărtășit cu fanii pe Instagram.

Nimeni nu s-ar fi gândit că situația va degenera astfel, cel puțin în atât de puțin timp de la marele eveniment, așa că admiratorii cuplului au sărit cu întrebări. Mai mult, aceștia i-au sugerat Andreei să iasă la declarații pentru a clarifica situația, ca mai apoi să ”își vadă de drum”. Zis și făcut, căci cântăreața a fost prezentă miercuri seară în platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, pentru a spune adevăratul motiv pentru care divorțează de George Burcea.

Din spusele vedetei, soțul său și-a schimbat comportamentul în decembrie, când a început să lipsească nopți de acasă. Solista a marcat faptul că a încercat o împăcare, dar până să fie prins de Poliție conducând sub influența drogurilor.

Cu toate acestea, Andreea speră la o schimbare în bine pentru soțul ei, pe care încă și-l dorește alături de ea și fetițelor lor, Ella Maya și Clara Maria. Jumătatea trupei Andre a evidențiat faptul că și-l dorește pe George de odinioară.

„Nu are cum să existe o iertare dacă el continuă aşa şi dacă comportamentul lui este ca în ultimele trei luni. Eu îmi doresc să fie ca înainte, doar că el nu dă semne, şi atunci trebuie să îl eliberez. Eu nu pot să îl ţin legat. Dacă el nu îşi mai doreşte această familie, evident că vom ajunge la divorţ”, a mai spus cântăreața.

„De o săptămână nu am reuşit să plâng şi azi am plâns pentru prima oară…este o situaţie pe care eu nu am reuşit să o schimb, adică am depus eforturi, dar nu am reuşit, am făcut tot ce am putut. A fost o situaţie care nu a depins de mine, nu am avut ce să fac”, spune Andreea.