Ce greșeli a făcut Andreea Bălan în căsnicia cu George Burcea. Actorul dă cărțile pe față

Andreea Bălan și George Burcea și-au spus adio, după cinci ani de relație și după cinci luni de la căsătorie. Andreea Bălan a venit la emisiunea ”Xtranight Show” unde a vorbit despre problemele din familie. La rândul său, George Burcea a postat pe Facebook un amplu mesaj legat de relația dintre cei doi.

Ce greșeli a făcut Andreea Bălan în căsnicia cu George Burcea

Pentru moment, Andreea Bălan se concentrează pe carieră și pe cele două fetițe pe care le are cu actorul. Acesta a povestit, în amplul mesaj postat pe Facebook, că nu și-a abandonat fetițele, așa cum s-a tot spus, și că locuiește la șapte kilometri depărtare de ele. Tot el a spus că le vizitează la două-trei zile, așa cum reușește, în funcție de activitățile profesionale. George Burcea mai susține și că a ajutat-o pe Andreea în casă, susținând-o cât poate, pentru că așa l-a învățat ”bunica”, încă din copilărie. De asemenea, acesta a ținut să precizeze că are nevoie de liniște și de susținere morală. Ce greșeli a făcut oare Andreea în relația cu el? Actorul a scris un amplu mesaj pe Facebook în care a dat cărțile pe față despre relația lor. Redăm un fragment:

Actorul dă cărțile pe față

”Revenind la familie și la treburi: am făcut toate aceste lucruri în casă pentru că bunica m-a învățat să fac de toate ( te iubesc, bunico), pentru că am bun-simț și mai ales pentru că mereu am considerat că femeia NU trebuie să fie sclavă în casă (așa cum au fost bunicile și chiar mamele noastre), iar bărbatul să fie servit că un rege….

În același timp, datorită acestor înțelegeri eu am putut să fiu alături de familie, alături de teatru, film, iar când am prins oportunitatea, am investit proprii bani în proiecte în care am crezut. Și am fost singurul care a crezut în toate proiectele. Mereu. Iubesc mult ceea ce fac și am nevoie de liniște și susținere morală de la cei din jur pentru a face lucruri cât mai bune… Și de susținere morală aveam și la toate proiectele pe care le-am dezvoltat…sau măcar să nu mi se reproșeze (de sute de ori), că investesc prost și că ar trebui să fac altceva…)”, a scris actorul pe Facebook.