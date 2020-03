Ce mesaj transmite Andreea Bălan, chiar de ziua fetiței ei. “Trec peste orice” Reacția lui George Burcea

View this post on Instagram

Ziua de 4 martie este o zi foarte importanta in viata mea deoarece in aceasta zi a venit pe lume Clara, cea de-a 2 minune a mea. Tot in aceasta zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea incercare a vietii mele, cand inima mi s-a oprit pentru cateva secunde. De atunci m-am resetat ca om si am realizat ca sanatatea este cel mai important lucru si iubirea celor dragi este cea mai de pret comoara. Dragii mei, azi de ziua Claritei, va ofer melodia “Inima de fier”, LINK IN BIO, o piesa despre puterea de a te ridica si de a merge mai departe ori de cate ori viata te incearca. Nebunia si viteza de azi ne fac de multe ori sa ne pierdem in detalii nesemnificative si sa uitam ca, de fapt, importanta e fericirea… iar la ea putem ajunge doar daca intelegem ca viata, cu bune si mai putin bune, e frumoasa atunci cand iubesti si esti iubit❤️🙏🌈🎼