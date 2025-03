Ce nume inedit au ales Culiță Sterp și Daniela pentru fiica lor, are o semnificația specială: „De patru ani o așteptăm”

Culiță Sterp și soția sa, Daniela Iliescu, au devenit din nou părinți, luna aceasta. Partenera de viață a cântărețului a adus pe lume cel de-al doilea copil, o fetiță de nota 10. Vezi în rândurile de mai jos ce nume inediat au ales pentru nou-născută.

Numele inedit ales de Culiță Sterp și Daniela pentru fiica lor

Culiță Sterp este în al nouălea cer, după ce partenera sa de viață, Daniela Iliescu, l-a făcut tată pentru a doua oară. Artistul este în culmea fericirii, deoarece acum are un băiat, dar și o fată.

Partenera de viață a lui Culiță Sterp a făcut public numele pe care îl va purta micuța nou-născută. Celebrul cuplu se gândea la acest nume încă de când credeau că primul lor copiul va fi fetiță. S-a dovedit însă a fi un băiețel, așa că l-au numit Milan pe primul născut, acum în vârstă de 4 anișori.

”Minunile din viața noastră”

Dar nu au renunțat nici la ideea de a deveni și părinți de fată, dar nici la numele pe care îl aveau deja în minte, iar acum visul li s-a îndeplinit. Drept urmare, nou-născuta va purta numele de Miray. Daniela Iliescu a postat pe o rețea socială toată povestea numelui ales, dar a spus și ce semnificație are acest nume. În plus, a explicat și ce reprezintă și numele Milan. Iată postarea:

”Minunile din viața noastră, care ne-au făcut să înțelegem ce sunt cu adevărat fericirea și iubirea necondiționată. Numele Miray, l-am ales încă de când eram la începutul sarcinii cu Milan și prima dată ni s-a spus că vom avea o fetiță. Ne-a plăcut atât de mult, încât și după ce am aflat că va fi băiat, ne-am dorit ca atunci când Dumnezeu ne va binecuvânta și cu o fată, să poarte acest nume. Și de mai bine de 4 ani o așteptăm și pe ea.

”Strălucirea lunii”

Am pomenit-o de multe ori în acești ani, sperând că vom avea și o surioară pentru Milan. Ne-am dorit ca ambii copii să poarte nume care să înceapă cu aceeași inițială și uite că nimic nu e întâmplator. După ce am aflat că avem băiat, am visat numele Milan.

Acum familia e completă și nouă, tot ce ne rămâne de făcut, e să vă fim mereu alături, să vă creștem cum știm noi mai frumos și să fim întotdeauna prezenți atunci când aveți nevoie de noi.

Milan- drag, iubitor și milostiv, mai înseamnă și cel bun la suflet

Miray- strălucirea lunii, simbolizează frumusețea, claritatea și speranța”, a scris Daniela iliescu, alături de care a postat și o fotografie cu cele două minuni ale familiei.