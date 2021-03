Andra şi Alexandra Dinu, emoționate până la lacrimi la Românii au Talent: “Nu i-au adus rămăşiţele acasă”

Ai curaj să nu plângi? O fetiță de nouă ani de la Românii au Talent i-a făcut pe jurați să plângă cu hohote. Ce moment emoționant a avut micuța maramureșeancă: „Nu i-au adus rămăşiţele acasă”.

Române, când ești supărat și simți că problemele te apasă, ascultă acest pui de moroșan care cântă pentru bunicii ei, pierduți în război. S-a făcut liniște în platoul de la Românii au Talent, atunci când micuța Teodora Luca, în vârstă de numai nouă ani, a cântat o doină în memoria bunicului ei și a străbunicului său, ambii pieriți înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Cascheta este despre străbunicul meu. Voi cânta despre el și bunicul meu și casca reprezintă ce voi cânta. Mă numesc Teodora Luca, numele meu de scenă este Teodora Dănțăușa. Am nouă ani și sunt din Seini, am început să fac dansuri pe la patru ani și să cânt pe la șase ani. Talentul ăsta l-am descoperit când eram mai mică. Am lansat mai multe piese, părinții sunt staff-ul meu și eu vedeta.

Tata mă ajută foarte mult, iar mama îmi pregătește constumele, fiecare are rolul lui. Eu vreau să devin vedetă internațională. Abia aștept să cânt în fața Andrei.” , a declarat micuța Teodora Dănțăușa la Românii au Talent.