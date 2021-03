Ce a pățit Adrian Stănescu de la Românii au talent, în timp ce cânta pe stradă: ”Unii spun că cerșesc”

Adrian Stănescu, concurent la ”Românii au talent”, a impresionat cu povestea sa de viață, dar mai ales cu decizia de a lăsa munca dintr-o corporație pentru a cânta pe stradă. A venit astăzi, ”La Măruță”, cu mai multe detalii.

Adrian Stănescu de la ”Românii au talent”, despre experiența de a cânta pe stradă

„Reacția oamenilor din online a fost ok. Mama nu îmi mai spune să mă angajez, dar asta a făcut după ce am demisionat din corporație. Prima care a aflat a fost iubita mea, actuala soție. Apoi i-am spus mamei, după ce am demisionat. I-am spus că am început să cânt pe stradă și că mă descurc. Mă simt foarte ok cu treaba asta, e natural. Oamenii cântă, râd și plâng cu mine.

De fiecare dată când cânt pe stradă, le spun asta oamenilor. Vin și îmi spun că vor și ei, dar că nu au curaj. Îmi place să cânt dintotdeauna, am făcut facultatea de Management și canto. Nu am avut o direcție clară. Aveam salariu, legitimație și bonuri de masă. Am renunțat la tot. Fosta mea șefă m-a susținut, îi place și ei muzica mult.

Eu și cu soția mea am hotărât să facem un copil, e o vârstă foarte ok să facem unul. Am 28 de ani, acum am răbdare. Soția mea lucrează cu carte de muncă, îmi e greu să cânt în pandemie. Nu mai ascult de ceea ce spun oamenii. Pe stradă am văzut multe păreri, dar trebuie să mergi cum vrei tu. Unii spun că cerșesc. Dar e o mândrie să fac asta, oamenii au nevoie de muzică.

Nu trăiește doar din munca de pe stradă

Reacția și sentimentul sunt diferite pe stradă față de concerte. Sunt oameni care nu ascultă muzică, de fel. Dar vin la mine și îmi spun că au simțit ceva lângă mine. Îmi place să fiu cu oameni mai simpli, asta sunt. Pune lumea bani, trăiesc din asta, nu sunt ipocrit să mint. Nu pot trăi doar din munca pe stradă, nu e o meserie apreciată în România. Mă cheamă lumea la evenimente, de acolo fac bani.

Soția mea nu m-a judecat niciodată și nici nu mi-a spus să aduc bani în casă. Nu o interesează, mă lasă să fac ce îmi place, să îmi trăiesc visul, să transmit oamenilor emoțiile mele. Am fost și la Vocea României, dar am picat la duel, din păcate. Am fost în echipa lui Tudor Chirilă, ne mai vedem întâmplător, vorbim mai rar”, a povestit bărbatul la Pro TV.