Anderlecht – FCSB, grupele Conference League, LIVE TEXT & VIDEO, joi, ora 19.45. Echipele probabile și ce a spus Nicolae Dică înaintea partidei

Anderlecht – FCSB se dispută joi de la ora 19.45 în etapa cu numărul cinci din grupele Europa Conference League. Nicolae Dică a deplasat titularii în Belgia și vrea să câștige meciul, ca să aducă 500.000 de euro în contul clubului, așa cum i-a stabilit obiectivul patronul Gigi Becali.

Anderlecht – FCSB se desfășoară în runda cu numărul cinci din grupele Europa Conference League. Nicolae Dică a deplasat titularii în Belgia și speră să câștige profitând de faptul că formația adversă nu trece printr-un moment foarte bun. Antrenorul Felice Mazzu și-a dat demisia, după ce fanii s-au dus în cantonamentul lui Anderlecht la finalul partidei cu nou-promovata Westerlo.

FCSB trece printr-un moment foarte bun în campionat. A câștigat ultimele patru partide și a urcat pe loc de play-off. Nicolae Dică spun că jucătorii lui sunt obosiți și a dat de înțeles că va folosi mai mulți fotbaliști care nu au jucat în confruntarea cu Sepsi.

„Pe ce echipă ne bazăm? Dacă noi am jucat luni seară la Sfântu Gheorghe și ne-am întors noaptea, la 04:00, la bază, marți am făcut doar refacere, iar azi am plecat pe drum atâtea ore, credeți că nu ar trebui să schimb niște jucători din echipă?

Este normal să schimbăm. Asta nu înseamnă că nu ne interesează această competiție. Trebuie să ne gândim cum vom folosi acești jucători. Noi ne antrenăm azi practic, iar jucătorii care au jucat luni seară fac un antrenament de reactivare”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă din Belgia.