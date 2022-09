Mihai Stoica și Nicolae Dică, furioși din cauza arbitrajului de la meciul FCSB – Anderlecht 0-0. „A fost viciere de rezultat”

Mihai Stoica și Nicolae Dică fac echipă bună și când trebuie să pună „tunurile” pe arbitri. Cei doi sunt convinși că FCSB trebuia să primească o lovitură de la 11 metri în confruntarea cu Anderlecht, desfășurată pe „Arena Națională”. Managerul general al „roș-albaștrilor” a fost cel mai vehement.

FCSB – Anderlecht s-a terminat la egalitate, 0-0, dar Mihai Stoica este convis că rezultatul a fost influențat de brigada de arbitrii. Managerul roș-albaștrilor a amintit că Dawa a fost faultat în careu, în prima repriză, dar nu s-a acordat lovitură de la 11 metri. Reluările și fotografiile i-au dat dreptate.

Și Nicolae Dică este convins că FCSB a fost dezavantajată de arbitrajele din grupele Europa Conference League. Și la Londra, cu West Ham, și la București, cu Anderlecht.

„În Anglia am primit un penalty contra noastră care nu a fost, acum nu primim acest penalty pentru noi care am înțeles că nu a fost clar. Asta e, așa au decis arbitrii, nu mai putem să întoarcem nimic acum. Asta vorbeam și noi acum, de VAR, când am avut nu ni s-a dat, am înțeles că cu Voluntari am avut un penalty acolo, nu ni s-a dat, acum penalty clar dar nu am avut VAR”, a declarat antrenorul FCSB.