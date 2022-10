Haos la Londra la meciul West Ham – Anderlecht. Fanii belgieni și-au atacat rivalii cu scaune și petarde, iar un suporter a intrat pe teren – FOTO & VIDEO

Scandal uriaș la Londra, la meciul West Ham – Anderlecht, a doua partidă din grupa B din care face parte și FCSB. Fanii formației belgieni sunt acuzați că i-au atacat pe britanici cu scaune și petarde. Daily Mail susține că doi polițiști au fost răniți, iar oficialii formației vizitatoare și-au prezentat scuzele pentru haosul provocat de suporterii lor.

West Ham s-a impus cu 2-1 în duelul cu Anderlecht și ocupă primul loc în grupa în care FCSB este ultima. Duelul de la Londra nu a fost lipsit de peripeții. Oaspeții au marcat în minutul 89 golul de onoare și tensiunile și-au făcut apariția în tribune. Fanii belgieni au rupt scaunele și le-au folosit drept proiectile împotriva susținătorilor formației engleze. Jurnaliștii au filmat chiar câteva petarde care au ajuns în sectorul suporterilor de la West Ham.

