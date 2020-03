Anca Serea, mesaj tulburător. Ce a ajuns să facă în perioada crizei sanitare, alături de copiii ei

Anca Serea a trecut prin momente grele, care au afectat-o enorm. Înainte să înceapă o relație cu Adi Sînă, vedeta a fost căsătorită cu omul de afaceri, Filip Poplingher. Însă, acesta s-a stins din viață în 2010 după o luptă lungă cu cancerul lăsând-o pe Anca cu cei doi copii.

La fel ca noi toți, și familia Ancăi Serea și Adi Sînă trece printr-o perioadă destul de dificilă, datorită pandemiei și a restricțiilor impuse de guvernanți, iar în perioada asta, pentru marea majoritate este o perioad chiar și de reflecție, când cei mai mulţi dintre noi ajung să aprecieze şi să înţeleagă adevărata valoare a lucrurilor şi a oamenilor abia după ce le pierd. Situaţia deosebită în care ne aflăm cu toţii în aceste zile, cred că ne-a adus în faţă cu o doză mai mare de cumpătare, de introspecţie şi de auto-evaluare. Același lucru l-a făcut și Anca, și a postat un mesaj tulburător pe Instagram, însoți de o poză în care vedeta este alături de mezinul familiei.

”Am citit de curand aceasta maxima si mi-a placut. Este adevarata intr-un fel extrem de trist. Pentru ca, dupa cum bine stiti, cei mai multi dintre noi ajung sa aprecieze si sa inteleaga adevarata valoare a lucrurilor si a oamenilor abia dupa ce le pierd. Situatia deosebita in care ne aflam cu totii in aceste zile, iar cand zic cu totii ma refer la intreaga planeta, cred ca ne-a adus in fata cu o doza mai mare de cumpatare, de introspectie si de auto-evaluare.”, a scris Anca Serea pe Instagram.

În același mesaj Anca Serea a povestit despre cum a redescoperit cum se prepară în casă o pâine ți cum să gătească în fiecare zi, și-a amintit de jocurile copilăriei, și de cât de distractiv este să poată fi cu familia și copii, colorând cu aceștia și pictând alături de ei.

”Eu una am ajuns să fiu conştientă de o mulţime de lucruri pe care recunosc că le-am privit uneori de-a gata. Adică mi se păreau normale, de la sine înţelese. Am realizat cât de plăcut este să poţi ieşi la plimbare afară, oriunde îţi doreşte inima, fără să existe restricţii şi fără se te temi pentru siguranţa ta sau a familiei tale. Am realizat cât de multă libertate ai când poţi merge la cumpărături la orice oră din zi şi din noapte, fără să porţi mască pe faţă, dezinfectanţi şi să te apropii de vreo altă persoană. Ni se părea normal să avem la dispoziţie magazine, restaurante şi servicii, să ne fie accesibile. Acum, când acest lucru nu mai este posibil, am fost forţaţi să ne reinventăm. Să redescoperim cum se prepară în casă o pâine şi să gătim în fiecare zi.

Ne-am amintit de jocurile copilăriei, de cât de distractiv este să colorezi şi să pictezi alături de copii. Am început să ne organizăm casele şi nu cred că mă înşel când spun că puţină reorganizare a avut loc şi în suflet. Am făcut ordine şi curăţenie, am aruncat ce era în plus sau dăunător! Pe de altă parte, mă gândesc că poate chiar de asta aveam nevoie. Căci de când ne-am îndepărtat atât de mult unii de alţii, parcă ne dorim şi încercăm mai mult să comunicăm. Apelăm mai des la telefon, mesaje şi tot felul de aplicaţii pentru a-i putea vedea pe cei dragi. Să profităm, zic, de această pauză pe care am primit-o pentru a reflecta cu chibzuinţă şi calm asupra lucrurilor cu adevărat importante din viaţa noastră!

Vă asigur că veţi descoperi că indiferent de banii, statutul social pe care îl aveţi sau pe care vi-l doriţi, nimic din această lume nu poate cumpăra sănătatea şi iubirea celor dragi!”, a mai adăugat în mesajul emoționant Anca Serea.